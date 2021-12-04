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Dünya

Bennett'ten öldürülen Filistinli ile ilgili açıklama! Polisi ''tam olarak desteklediğini'' belirtti

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi öldüren polisi 'tam olarak desteklediğini' ifade etti.

AA4 Aralık 2021 Cumartesi 23:25 - Güncelleme: 4 Aralık 2021 Cumartesi 23:34
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İsrail hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Bennett, İsrail İç Güvenlik Bakanı Omer Bar Lev ile yaptığı görüşmede, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bir Filistinlinin İsrail polisi tarafından "bıçaklı saldırıda bulunduğu" iddiasıyla öldürülmesini değerlendirdi.

Açıklamaya göre, Bennett, İsrail polisinin bir Filistinliyi öldürmesini "tam olarak desteklediğini" belirterek, "Bu, muvazzaflarımızın davranmasını beklediğimiz durum ve bu şekilde hareket ettiler." dedi.

İsrail güçleri, akşam saatlerinde işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı yakınlarında bir Filistinliyi "bıçaklı saldırıda bulunduğu" iddiasıyla silahla öldürmüştü.

Yerde kıvranarak yatan kişiye İsrail polisinin ateş açtığı olayın görüntüleri sosyal medyaya yansımıştı.

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