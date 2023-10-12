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Dünya

Benny Gantz'dan flaş Hamas açıklaması: İsrail elinden geleni yapacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 'acil durum hükümeti' kurma konusunda anlaşan muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz, Hamas'ın elindeki İsrailli esirleri geri almak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

AA12 Ekim 2023 Perşembe 04:05 - Güncelleme:
Benny Gantz'dan flaş Hamas açıklaması: İsrail elinden geleni yapacak
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İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Gantz; söz konusu açıklamayı, acil durum hükümetinin kuruluşunun açıklandığı basın toplantısında yaptı.

Toplantıda, Gantz'ın yanı sıra Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da hazır bulundu.

Gantz, "Burada birlikte oluşumuz, düşmanlarımıza ve tüm İsrail vatandaşlarına 'seferberlik halinde' olduğumuzu gösteren bir mesajdır. Endişe içindeki vatandaşlarımıza sesleniyorum. Onların korkularını ve acılarını anlıyorum ama onları teselli edecek söz bulamıyorum." dedi.

"İsrail, bölgenin en güçlü ülkesi ve en güçlü ordu da onun." diyen Gantz, bu gücün Gazze'de ve gerekirse Lübnan'da hissedileceğini ve tüm dünya tarafından görüleceğini kaydetti.

Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerle ilgili de konuşan Gantz, "Sevdiklerimizi vatanlarına geri getirmek için elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.

Gantz'ın açıklaması, Hamas'ın elindeki esirlerle ilgili İsrail tarafından yapılan ilk resmi açıklama oldu.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) 10 Ekim'deki haberine göre, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya gelen esir yakınları, hükümetin 4 gün boyunca kendileriyle konuşmamasına tepki göstermiş ve "Gerekirse ülkeyi sarsma" tehdidinde bulunmuştu.

Dün İsrail basınında yer alan haberlerde, Netanyahu ve Ulusal Birlik Partisi lideri Gantz'ın, hükümet kurma konusunda uzlaştığı belirtilmişti.

  • Netanyahu
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