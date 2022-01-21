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Dünya

Benzerine az rastlanıyor! En son 2006'da görülmüştü

Kenya'nın kuzeyindeki ulusal koruma alanında bulunan bir fil ikiz doğurdu. Fildişi ticareti ve yaşamsal alanların kaybı nedeniyle filler, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından nesli tükenmekte olan türlerin yer aldığı Kırmızı Listeye alındı.

IHA21 Ocak 2022 Cuma 11:00 - Güncelleme: 21 Ocak 2022 Cuma 11:00
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Kenya'da benzerine az rastlanan bir olay yaşandı. Ülkenin kuzeyinde ulusal koruma alanında bulunan bir fil, biri erkek diğeri dişi olmak üzere ikiz doğurdu. Save the Elephants (Filleri Kurtar) adlı dernek tarafından yapılan açıklamada, söz konusu ikizlerin fil doğumlarının sadece yüzde 1'ini oluşturduğunu ve bilinen son ikiz doğumunun 2006'da meydana geldiği aktarıldı.

Save the Elephants Kurucusu Dr. Iain Douglas-Hamilton yaptığı açıklamada, 15 yıl önce doğan son ikizlerin doğumdan sonra uzun süre hayatta kalmadığı belirterek, bu sürecin ikizler için kritik bir zaman olduğunu aktardı. Douglas-Hamilton, anne filin çoğu zaman her iki yavruyu da beslemek için yeterli sütü olmadığını ifade etti.

Anne filin adının Bora olduğu ve Samburu Ulusal Koruma Alanı'nda safariye çıkan tur rehberleri tarafından fark edildiği belirtildi. Afrika filleri, herhangi bir memeliye kıyasla en uzun gebelik süresine sahiptir. Gebelikleri yaklaşık 22 ay sürerken, 4 yılda bir doğum yaparlar.

Fildişi ticareti ve yaşamsal alanların kaybı nedeniyle filler, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından nesli tükenmekte olan türlerin yer aldığı Kırmızı Listeye alındı.

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