Benzin istasyonlarına baskın: Askerler on binlerce litre akaryakıta el koydu

AA 14 Ağustos 2021 Cumartesi 20:56 - Güncelleme: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 20:56

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Lübnan ordusu, Merkez Bankasının akaryakıta yönelik sübvansiyonu kaldırma kararından sonra yeni fiyatlar belirlenmediği için pompaları kapalı tutan akaryakıt istasyonlarına baskın düzenledi.

Güvenlik güçleri, Beka ve Sur kentlerindeki kapalı tutulan akaryakıt istasyonlarında on binlerce litre benzin ve mazota el koydu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, el konulan akaryakıtların Enerji Bakanlığının resmi fiyatlandırmasına göre jeneratörler ve tarım projeleri için kullanılacağı bildirildi.

Ordunun ülke çapında tüm kentlerde kapalı istasyonlara yönelik operasyonlarının sürdüğü aktarıldı.

Lübnan ordusu, bugün yaptığı açıklamada, Merkez Bankasının akaryakıta yönelik sübvansiyonu kaldırma kararından sonra yeni fiyatlar belirlenmediği için pompaları kapalı tutan akaryakıt istasyonlarına baskın düzenlenerek ele geçirilen yakıt stoklarına el konulacağını ve bu yakıtların halka ulaştırılacağını duyurmuştu.

- Merkez Bankası kararı ve akaryakıt krizi

Son 30 yılın en büyük ekonomik krizinin yaşandığı Lübnan'da devlet, günlük olarak tüketilen 12 milyon litre civarındaki akaryakıtı Merkez Bankası üzerinden sübvanse ediyordu.

Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, 12 Ağustos itibarıyla uygulanmak üzere akaryakıta sağlanacak döviz kredilerinin resmi kur yerine piyasadaki serbest kur (karaborsa) üzerinden hesaplanacağı ve böylelikle akaryakıt sübvansiyonunun kaldırılacağı belirtilmişti.

Açıklamada ayrıca piyasaya sürülecek akaryakıtın fiyatının Enerji Bakanlığınca belirleneceği kaydedilmişti.

Enerji Bakanlığının sübvansiyonun kalkmasına rağmen eski fiyatı sürdürmesi nedeniyle ülkedeki akaryakıt istasyonlarının hemen hemen tümü pompaları kapalı tuttu.

Ülkede döviz likidite sorunu nedeniyle elektrik santrallerine akaryakıt temin etmekte zorluk yaşanırken ülke genelinde haftalardır günlük elektrik kesintileri 20 saati buluyor.

Lübnan Elektrik Kurumunun hizmet veremediği saatlerde halka elektrik sağlayan mahalle jeneratörlerinin sahipleri de Merkez Bankasının düşük kurdan sağladığı akaryakıt piyasada bulunamadığı için mazotu karaborsadan fahiş fiyatlardan aldıklarını belirterek faturaları da ona göre yüksek tutuyor.

Lübnan'da iki günden beri sabahın erken saatlerinden itibaren ülkenin birçok bölgesindeki akaryakıt istasyonları önünde saatlerce bekleyen sürücüler benzin alamadan dönerken, elektrik jeneratörleri için mazot bulamayan hastane ve fırınlar başta olmak üzere çeşitli kurum ve işletmelerin sahipleri çözüm için seslerini yetkililere duyurmaya çalışıyor.