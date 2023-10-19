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Dünya

Berdimuhamedov, Çin Devlet Başkan Şi Cinping ile görüştü

Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı ve eski Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, 3. Kuşak ve Yol forumuna katılmak üzere gittiği Çin'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping görüştü.

AA19 Ekim 2023 Perşembe 12:36 - Güncelleme:
Berdimuhamedov, Çin Devlet Başkan Şi Cinping ile görüştü
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Türkmenistan Devlet Haber Ajansı (TDH) haberine göre, Berdimuhamedov, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı görüşmede, Türkmenistan ile Çin arasındaki geleneksel dostluk ilişkileri iki bin yılı aşkın süredir devam ettiğini söyledi.

Berdimuhamedov, İpek Yolu'nun iki ülkeyi ve halkları birbirine bağladığını kaydetti.

Çin'den Orta Asya üzerinden Avrupa'ya uzanan İpek Yolu'nun geçmişte tüm dünya medeniyetinin gelişmesinin şartı olduğunu hatırlatan Berdimuhamedov, "Türkmenistan'ın 'Büyük İpek Yolu'nun Canlandırılması' stratejisini Çin'in "Bir Kuşak, Bir Yol' girişimiyle koordine etme çabalarının önemine dikkat çekiyorum. Yıllar geçtikçe bu girişim, Avrasya bölgesindeki ticari ve kültürel bağları güçlendirdi." ifadesini kullandı.

Berdimuhamedov, Türkmenistan ile Çin ilişkilerinin yüksek düzeyde olduğunu vurgulayarak, "Türkmenistan, Çin ile dostluk ve kardeşlik ilişkilerini daha da güçlendirme eğiliminde olup, siyasi, ekonomik ve insani alanlarda ortak çalışmayı sürdürmeye hazırdır." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmenin ardından Türkmenistan ile Çin arasında teknik ve ekonomik işbirliğine ilişkin anlaşma ve gümrük idaresine ilişkin mutabakat imzalandı.

TÜRKMENİSTAN HALK MASLAHATI

Türkmenistan'da halkın yüksek temsil organı olarak Ocak 2023'te "Türkmenistan Halk Maslahatı" kuruldu.

"Türkmen Halkının Milli Lideri" unvanı verilen Gurbanguli Berdimuhamedov'un başkanlık ettiği maslahat, yasa tekliflerini inceleme ve onaylama gibi geniş yetkileri bulunuyor.

240 üyeli Maslahat, yasama, yürütme yargı mensupları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşuyor.

  • Berdimuhamedov
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