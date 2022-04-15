''Berdimuhamedov'un, Aksakallar Konseyi üyeliğinden onur duyarız''

TDT Sekretaryasınca yapılan açıklamada, "Sekreterya, Gurbanguli Berdimuhamedov'un, TDT Aksakallar Konseyi üyeliğinden onur duymakta olup, Ekselanslarının bilgeliği, tecrübesi ve bilgi birikimi ile Aksakallar Konseyinin potansiyelini daha da zenginleştireceğine ve teşkilatın görünürlüğünün artırılması konusunda önemli rol oynayacağına inanmaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Berdimuhamedov'un TDT'nin daimi istişare organı olan Aksakallar Konseyine katılımının, Türkmenistan'ın Türk dünyasında siyasi, ekonomik, kültürel ve insani alanlarda çok yönlü iş birliğinin derinleştirilmesine sağladığı katkıya yeni bir ivme kazandıracağına işaret edildi.

Türkmenistan, 2021'de İstanbul'da yapılan "8. Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi"nde "gözlemci üye" olmuştu.