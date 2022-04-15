İSTANBUL 18°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Nisan 2022 Cuma / 14 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6354
  • EURO
    15,8299
  • ALTIN
    929.094
  • BIST100
    2480.66
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ''Berdimuhamedov'un, Aksakallar Konseyi üyeliğinden onur duyarız''
Dünya

''Berdimuhamedov'un, Aksakallar Konseyi üyeliğinden onur duyarız''

Türkmenistan'ın eski Devlet Başkanı ve Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyine 'Türkmenistan Aksakalı' olarak üye oldu.

AA15 Nisan 2022 Cuma 10:28 - Güncelleme: 15 Nisan 2022 Cuma 10:28
ABONE OL

TDT Sekretaryasınca yapılan açıklamada, "Sekreterya, Gurbanguli Berdimuhamedov'un, TDT Aksakallar Konseyi üyeliğinden onur duymakta olup, Ekselanslarının bilgeliği, tecrübesi ve bilgi birikimi ile Aksakallar Konseyinin potansiyelini daha da zenginleştireceğine ve teşkilatın görünürlüğünün artırılması konusunda önemli rol oynayacağına inanmaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Berdimuhamedov'un TDT'nin daimi istişare organı olan Aksakallar Konseyine katılımının, Türkmenistan'ın Türk dünyasında siyasi, ekonomik, kültürel ve insani alanlarda çok yönlü iş birliğinin derinleştirilmesine sağladığı katkıya yeni bir ivme kazandıracağına işaret edildi.

Türkmenistan, 2021'de İstanbul'da yapılan "8. Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi"nde "gözlemci üye" olmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.