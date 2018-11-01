Berlin Havalimanı 12 yıldır açılamıyor

İnşasına 5 Eylül 2006 yılında başlanan Berlin-Brandenburg Havalimanı’nın açılışı 12 yıldır yapılamıyor. Temeli 2006’da atılan ve 2008 yılında bitmesi öngörülen Berlin’in yeni havalimanının açılışı çeşitli sebeplerle 5 kez ertelendi. Son olarak açılışın 2020’nin sonbahar aylarında gerçekleştirileceği açıklandı.

2008 yılında bitmesi planlanan Berlin-Brandenburg Havalimanı’nın açılışı ilk olarak 2011’in Ekim ayına kaydırıldı. Daha sonra güvenlik tarama sisteminde yaşanan sorunlar nedeniyle açılış 3 Haziran 2012’ye alındı. Bu tarih için hemen her şey hazırlanmışken, son anda yangın söndürme sistemlerinde bir arıza tespit edildi ve açılış önce 17 Mart 2013’e, ardından da 27 Ekim 2013’e ertelendi. Zamanın Berlin Belediye Başkanı ve Eyalet Başbakanı Klaus Wowereit, önce projedeki başkanlık görevinden, daha sonra da belediye başkanlığı görevinden istifa etti. Bazı uzmanlar, 2012 yılında tespit edilen sorunlar nedeniyle terminal binasının tamamen yıkılıp yeniden yapılması gerektiği görüşünü dile getirdi. 2013’ün Ocak ayına gelindiğinde bu kez inşaat projesinin teknik patronu Horst Amann, açılışın ancak 2015 senesinde yapılabileceğini açıkladı. Sorunların bir türlü giderilememesi ve mevcut sorunlara yenilerinin eklenmesi proje bitim tarihini sürekli ileriye attı. 2017’de açılacağı duyurulan Berlin’in yeni havalimanı için verilen son açılış tarihi ise 2020 senesinin sonbahar ayları oldu. Bir Alman gazetesinde yer alan habere göre Berlin-Brandenburg Havalimanı inşasında işler tahmin edilenden çok daha kötü gidiyor ve 2021 senesinde bile açılması zor.

Başlangıçta 2,5 milyar euroya mal olması planlanan havalimanının maliyetinin 7 milyar euroyu geçmesi bekleniyor. Avrupa’nın en modern havalimanı olması öngörülen havalimanının kapalı olduğu her ay için Berlin’e maliyeti 17 milyon euro. Açılışı yılan hikayesine dönen ve pek çok spekülasyona neden olan havalimanı ile ilgili yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre Berlin-Brandenburg Havalimanı’nın 2020 senesinde açılabileceğine inanan Berlinlilerin oranı sadece yüzde 25.