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Dünya

Berlin'de Filistin'e destek gösterisi

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin ile dayanışma gösterisi yapıldı. Göstericiler, 'Filistin'e özgürlük' ve 'Tek çözüm işgalin son bulması' sloganları attı.

AA28 Aralık 2023 Perşembe 19:44 - Güncelleme:
Berlin'de Filistin'e destek gösterisi
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Witttenbergplatz Meydanı'nda toplanan göstericiler Filistin'e destek vererek, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Gösteride Filistin bayrakları ile üzerinde "Savaşı durdurun", "Gazze'de her 10 dakikada 1 çocuk öldürülüyor", "Soykırımı durdurun", "Asla görmezden gelmeyec3ğijeğiz. Gazze yaşayacak" ve "Ateşkes şimdi" yazılı döviz ve pankartlar taşındı.

Göstericiler, "Filistin'e özgürlük" ve "Tek çözüm işgalin son bulması" sloganları attı.

Eyleme katılan Britta Ohm, AA muhabirine, Gazze'deki durumun artık sürdürülemeyeceğini belirterek, "Almanya'daki tartışma da çok dar ve giderek demokrasi düşmanlığına dönüşüyor. Bununla başa çıkmak zorundayız." dedi.

Ohm, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki göstererek "İsrail'in şu anda yaptığı benim anlayışıma, uluslararası toplumun ve özellikle BM'nin anlayışına ve yasal duruma göre de uluslararası hukuka uygun değil. Bu yüzden buna dikkati çekmemiz lazım." diye konuştu.

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