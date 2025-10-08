İSTANBUL 18°C / 14°C
  Berlin'de soykırım ortaklığı: Katil İsrail'in bayrağı Brandenburg Kapısı'na yansıtıldı
Dünya

Berlin'de soykırım ortaklığı: Katil İsrail'in bayrağı Brandenburg Kapısı'na yansıtıldı

Almanya'nın Berlin kentinde Brandenburg Kapısı'na soykırımcı İsrail'in bayrağı yansıtıldı. Öte yandan Berlin polisi, Filistin'i desteklemek için sokağa çıkan halka sert müdahalede bulundu.

HABER MERKEZİ8 Ekim 2025 Çarşamba 01:06
Berlin'de soykırım ortaklığı: Katil İsrail'in bayrağı Brandenburg Kapısı'na yansıtıldı
Almanya'nın Berlin şehrinde, kentin ana sembollerinden biri olan Brandenburg Kapısı'na, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Gazze'de soykırım gerçekleştiren ve Filistin halkını katleden katil İsrail'in bayrağı yanıstıldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de polis, Filistin'e destek gösterisine sert müdahalede bulundu.

FİLİSTİN DESTEKÇİLERİNE SERT MÜDAHALE

Berlin'de, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımı protesto etmek için Alexander Meydanı'nda planlanan gösteri polis tarafından yasaklandı.

Yasağa rağmen çok sayıda kişi Alexander Meydanı'na gelirken, polis göstericileri buradan geri çevirdi.

Daha sonra yüzlerce gösterici Neptunbrunnen Meydanı'nda toplanarak eylem yaptı.

Göstericiler "Ellerinizde kan var" dövizi taşıdı ve İsrail aleyhine sloganlar attı.

Polis, izinsiz gösteri yapıldığını gerekçe göstererek protestocuların meydandan ayrılmaları yönünde anons yaptı.

Protestocular meydandan ayrılmayınca polis, yüzlerce göstericiyi çembere alarak, kimliklerini tespit etmek için gözaltına alındıklarını duyurdu.

Polis, göstericilerin gözaltına alınması sırasında sert müdahalede bulundu.

Berlin polisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Neptunbrunnen Meydanı çevresinden ayrılmayan göstericilerin Toplanma Yasası'nı ihlal ettiği belirtildi.

Yüzlerce polisin görev yaptığı gösteri sırasında bir TOMA hazır bekletildi.

