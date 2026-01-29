Berlin'den Tahran'a ''snapback'' uyarısı: Tetik mekanizması devrede

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İran'ın geçmişte olduğu gibi davranışlarına devam edemeyeceğini bilmesi gerektiğini söyledi.

Wadephul, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bir gazetecinin "Görünüşe göre ABD İran'a bir saldırı planlıyor. Bu ne anlama geliyor?" sorusuna cevap veren Wadephul, bu konuda spekülasyon yapmak istemediğini, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran hükümetine önemli konularda bir anlaşmaya varılabileceğini önerdiğini belirtti.

Bunların temelde, Avrupalıların E3 formatında (Almanya, İngiltere, Fransa) ortaya koydukları ve İsrail'in güvenliği için de önemli konular olduğunu aktaran Wadephul, "Bu da diğer taraftan Almanya için büyük önem taşıyor. Yani, hem füze programı hem de olası nükleer silahlara sahip olmayla ilgili bir uzlaşmanın bulunması." ifadesini kullandı.

Wadephul, şu an için bir uzlaşmaya varılabileceği umudunu dile getirmek istediğini belirterek, "Çünkü kimsenin yeni bir çatışmaya ihtiyacı yok. Ancak İran rejimi geçmişte gördüğümüz gibi davranışlarına devam edemeyeceğini bilmeli." şeklinde konuştu.

E3 ülkelerinin İran'da "tetik mekanizması" olarak adlandırılan "snapback mekanizmasını" devreye soktuğunu aktaran Wadephul, "Şu ana kadar Tahran'ın içinde bulunduğu durumu anladığını görmüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Wadephul, Alman hükümetinin AB'nin İran Devrim Muhafızları ordusunu terör listesine alması için çaba sarf ettiğini belirterek, bunun acil olarak gerekli olduğunu savundu.

Toplantıda Gazze Şeridi'ndeki durumun da ele alınacağını aktaran Wadephul, burada mümkün olduğunca hızlı bir şekilde bir "teknokrat yönetimin" bulunmasını ümit ettiğini kaydetti.