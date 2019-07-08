Berlin'e giden uçak arıza sonrası acil iniş yaptı

Moskova ile Berlin arası seferini yapmak için havalanan Utair firmasının Boeing 737 uçağı, Litvanya hava sahası üzerindeyken havalandırma arızası bildirdi. Tekrardan Rusya´ya dönen uçak Moskova´daki Vnukovo Havalimanı´na acil iniş yaptı. Firma yetkilileri, pilotların ve kabin ekibinin profesyonel bir şekilde inişi gerçekleştirdiğini bildirdi.