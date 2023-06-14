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Dünya

Berlusconi için ilan edilen ulusal yas İtalya'da tartışma konusu oldu

İtalya'da kronik lösemi teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden eski başbakan ve Forza Italia (FI) partisi lideri Silvio Berlusconi için ulusal yas ilan edilmesi tartışma konusu oldu.

AA14 Haziran 2023 Çarşamba 00:47 - Güncelleme:
Berlusconi için ilan edilen ulusal yas İtalya'da tartışma konusu oldu
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Yaşamı boyunca gerek siyasi rakipleriyle girdiği polemikler gerekse açıklamalarıyla gündem olan Berlusconi, bu kez de ölümünün ardından yas ilan edilmesi sebebiyle tartışmaların odağında.

Ülkede yaşamını yitiren eski bir başbakan için ilk kez ulusal yas ilan edilmesi, bazı siyasilerin tepkisini çekti.

Berlusconi'nin bir dönem siyasi rakiplerinden olan Demokratik Parti'nin (PD) eski başkanlarından Rosy Bindi, "Bir inanan olarak huzur içinde yatmasını dilerim ancak tek başına olmamakla beraber bugün ülkenin yaşadığı pek çok sorundan o sorumludur. Devlet töreni olması doğru ancak onun gibi ülkeyi bölen biri için ulusal yas ilan etmek uygun bir seçim değil." ifadelerini kullandı.

PD Senatörü Andrea Crisanti de Silvio Berlusconi'nin ölümünden duyulan üzüntüyü anlayabildiğini ancak eski Başbakan için böyle devlet töreni ve ulusal yas gibi uygulamalara karşı olduğunu söyledi.

İktidar partilerinden FI senatörü Maurizio Gasparri, liderlerini kaybetmiş olmanın acısı nedeniyle bu sözlere tam bir yanıt veremediğini ancak bunların gerçek bir devlet adamının anısını rencide eden sözler olduğunu belirterek tepki gösterdi.

BERLUSCONİ'NİN EVİNE TAZİYE ZİYARETLERİ SÜRÜYOR

Ünlü liderin ailesi, devlet erkanının ve yakın dostlarının, taziyelerini Arcore'deki villada kabul etmeye devam ediyor.

Senato Başkanı Ignazio La Russa, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Matteo Salvini de akşam saatlerinde taziye ziyaretinde bulundu.

Villanın etrafına gelen çok sayıda kişinin, çiçek, atkı, forma ve Berlusconi'ye yönelik sevgi ifadeleri içeren dövizler bıraktığı görüldü.

Öte yandan, Berlusconi için devlet töreninin yapılacağı Milano'daki Duomo Katedrali'nde ve önündeki meydanda cenaze töreni için hazırlıklar sürüyor. Duomo meydanına dev ekranlar kurulurken, cenazeyi binlerce kişinin buradan takip etmesi bekleniyor.

Kronik lösemi teşhisiyle 9 Haziran'dan bu yana tedavi gördüğü Milano'daki San Raffaele Hastanesi'nde dün 86 yaşında hayatını kaybeden Berlusconi, yarınki cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak.

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