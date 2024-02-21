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Dünya

Bernie Sanders'ten Gazze kasabı Netanyahu'ya tepki: Çocukları aç bırakıyor

ABD'li bağımsız Senatör Bernie Sanders, İsrail'in Gazzeli çocukları aç bıraktığını belirterek, ABD'nin 'suç ortağı' olmaması gerektiğini söyledi.

AA21 Şubat 2024 Çarşamba 10:45 - Güncelleme:
Bernie Sanders'ten Gazze kasabı Netanyahu'ya tepki: Çocukları aç bırakıyor
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Senatör Sanders, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Tüm dünya izliyor. (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu, Gazzeli çocukları aç bırakıyor. Bu vahşetin suç ortağı olamayız." ifadelerini kullandı.

İsrail'in saldırıları ve insani yardım kısıtlamaları nedeniyle ihtiyaç duyulan gıda, su, ilaç ve yakıtın çok küçük bir kısmının Gazze'ye ulaştığını belirten Sanders, "Durumun vahametini ve daha ne kadar kötüleşebileceğini betimleyecek ifadeleri bulamıyorum." görüşünü paylaştı.

Gazze'de yüz binlerce çocuğun açlıkla mücadele ettiğini ve temiz içme suyuna ulaşamadığını kaydeden Sanders, "Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre tüm Gazze nüfusu kıtlıkla karşı karşıya ve yaklaşık 378 bin insan şu an aç." vurgusunu yaptı.

Sanders, Gazze'deki birçok sağlık kuruluşunun hava saldırılarında zarar gördüğünü ve sağlık çalışanının çocukları kurtarmaya çalışırken hayatını kaybettiğini aktararak, bölgedeki sağlık çalışanlarını "kahraman" olarak nitelendirdi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 195 Filistinli öldürüldü, 69 bin 170 kişi yaralandı.

Enkazda halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 237'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 575 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 399 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 205 Hizbullah mensubu, 11 Emel mensubu, 12 Filistin İslami Cihad Hareketi ve 12 Hamas Hareketi mensubunun yanı sıra 41 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri hayatını kaybetti.

  • Bernie Sanders
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