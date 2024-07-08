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Dünya

Beryl Kasırgası can alarak yoluna devam ediyor: Ölü sayısı 11'e yükseldi

Son bir haftadır Karayipler'i etkisi altına alan Beryl Kasırgası, ABD'nin Texas kıyılarına ulaşırken, kasırga nedeniyle şimdiye kadar 11 kişinin öldüğü açıklandı.

IHA8 Temmuz 2024 Pazartesi 12:04 - Güncelleme:
Beryl Kasırgası can alarak yoluna devam ediyor: Ölü sayısı 11'e yükseldi
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Amerika kıtasında büyük yıkıma yol açan Beryl Kasırgası etkisini sürdürürken, ilk önce Karayip ülkelerinde ardında da Yucatan Yarımadası'nda yıkıma yol açan kasırganın bilançosu giderek artıyor. Ulaştığı bölgelerdeki binalarda büyük hasar bırakan ve elektrik tellerini deviren kasırgada can kaybı 11'e yükseldi.

KASIRGA TEXAS'A ULAŞTI

ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) tarafından yapılan açıklamada, can kayıplarına yol açan ve bugün Texas'a ulaşan kasırga nedeniyle uçuşların çift yönlü askıya alındığı belirtilirken, ölümcül bir kasırga olabileceği konusunda da uyarılarda bulunuldu. Texas Vali Yardımcısı Dan Patrick, 120 bölgeyi afet bölgesi ilan etti.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Eyaletin en büyük şehri Houston dahil birçok şehirde kasırga nedeniyle eğitime ara verildi. Sahil kasabalarında ise az sayıda tahliye emri verildi.

PERSONEL TAHLİYE EDİLDİ

Texas eyaletinin güneyindeki Corpus Christi, Galveston, Houston şehirlerinin çevresindeki büyük petrol limanları kapatılırken, Shell ve Chevron gibi petrol şirketleri Meksika Körfezi açıklarında bulunan üretim sahasındaki personelini tahliye etti.

  • Beryl Kasırgası
  • karayipler

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