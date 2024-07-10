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Dünya

Beryl Kasırgası etkisini sürdürüyor: Grenada'da evlerin neredeyse tamamı yıkıldı

Karayipler'in ardından ABD kıyılarına yönelen ve ardından büyük bir yıkım bırakan Beryl Kasırgası etkisini sürdürürken, Uluslararası Kızılhaç Federasyonu (IFRC) ABD Bölge Direktörü Martha Keays, Grenada'da evlerin yüzde 98'inin yıkıldığını ifade etti.

DHA10 Temmuz 2024 Çarşamba 14:12 - Güncelleme:
Beryl Kasırgası etkisini sürdürüyor: Grenada'da evlerin neredeyse tamamı yıkıldı
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Karayip ülkelerini, Meksika'nın güneydoğusundaki Yucatan Yarımadası'nı ve son olarak ABD'nin Teksas eyaletini vuran Beryl Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı, Texas'taki 6 can kaybıyla birlikte 17'ye yükseldi.

BİDEN'DAN KASIRGA AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Joe Biden Teksas eyaletini etkisi altına kasırga ile ilgili olarak, "Belediye Başkanı Whitmire ve Yargıç Hidalgo ile görüştüm ve daha önce Vali Yardımcısı Patrick ile Beryl Kasırgasının Teksas üzerindeki yıkıcı etkileri hakkında konuştum. Vali Yardımcısı ile yaptığım görüşmede derhal Büyük Afet Bildirgesini onayladım. Beryl'in ardından Teksaslıların elektrik kesintileri ve aşırı sıcaklardan endişe duyduklarını biliyorum. Bu nedenle elektrik kesintilerinin etkilerini azaltmaya yardımcı olmak için jeneratörleri vatandaşlara ulaştırıyoruz ve aileleri sağlıklı tutmak için su ve yemek hazırlıyoruz" açıklamasını yaptı.

YÜZDE 98'İ YIKILDI

IFRC ABD Bölge Direktörü Martha Keays, kasırgadan en çok etkilenen bölgelerden biri olan Grenada'nın Carriacou adasında evlerin ve temel altyapının yüzde 98'inin yıkıldığını ifade etti. Açıklamada, "Grenada'da Beryl Kasırgasının yol açtığı yıkım sarsıcı boyutlardadır. Carriacou adasında evlerin ve temel altyapının yüzde 98'i yıkıldı. Sahadaki ekiplerimiz müdahale ediyor ve toplulukları bir sonraki fırtınaya hazırlıyor - kasırga sezonu daha yeni başladı" ifadeleri kullanıldı.

  • Berly kasırgası
  • teksas

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