Beryl Kasırgası etkisini sürdürüyor: Grenada'da evlerin neredeyse tamamı yıkıldı

Karayip ülkelerini, Meksika'nın güneydoğusundaki Yucatan Yarımadası'nı ve son olarak ABD'nin Teksas eyaletini vuran Beryl Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı, Texas'taki 6 can kaybıyla birlikte 17'ye yükseldi.
IFRC ABD Bölge Direktörü Martha Keays, kasırgadan en çok etkilenen bölgelerden biri olan Grenada'nın Carriacou adasında evlerin ve temel altyapının yüzde 98'inin yıkıldığını ifade etti. Açıklamada, "Grenada'da Beryl Kasırgasının yol açtığı yıkım sarsıcı boyutlardadır. Carriacou adasında evlerin ve temel altyapının yüzde 98'i yıkıldı. Sahadaki ekiplerimiz müdahale ediyor ve toplulukları bir sonraki fırtınaya hazırlıyor - kasırga sezonu daha yeni başladı" ifadeleri kullanıldı.