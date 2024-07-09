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Dünya

Beryl Kasırgası, Texas'ı vurdu! 6 kişi öldü, 2.7 milyon haneye elektrik verilemiyor

Karayip ülkelerinin ardından ABD'nin Texas eyaletini etkisi altına alan Beryl Kasırgası nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti. Kasırga nedeniyle bin 300 uçuş iptal edilirken, 2.7 milyon ev ve iş yerine ise elektrik verilemiyor.

IHA9 Temmuz 2024 Salı 13:36 - Güncelleme:
Beryl Kasırgası, Texas'ı vurdu! 6 kişi öldü, 2.7 milyon haneye elektrik verilemiyor
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Amerika kıtasında büyük yıkıma yol açan Beryl Kasırgası etkisini sürdürürken, Karayip ülkelerini, Meksika'nın güneydoğusundaki Yucatan Yarımadası'nı ve son olarak ABD'nin Texas eyaletini vuran kasırgada bilanço artıyor. Montgomery County Yargıcı Mark Keough, fırtınanın şiddetiyle ağaç devrilmesi sonucu bir traktör sürücüsünün ve ormanlık alandaki bir çiftin hayatını kaybettiğini belirtti. Texas Vali Yardımcısı Dan Patrick ise 2'si ağaç devrilmesi, 1'i boğulma olmak üzere 3 kişinin daha yaşamını yitirdiğini aktardı. Patrick, kasırga nedeniyle 2.7 milyon ev ve iş yerinin elektriksiz kaldığını, 2 bin 500'den fazla personelin sahada görevlendirildiğini aktardı.

UÇUŞLAR YAPILAMIYOR

Texas'ı vuran kasırga, şiddetli fırtına ve yağışı beraberinde getirdi. Ağaçlar ve elektrik hatları devrilirken, yollar kapandı, bazı yollar ise sular altında kaldı. Houston Belediye Başkanı John Whitmire, sel sularının Houston'ın büyük bölümünde 25 santimetreyi aştığını belirerek, "Houston'ın her yerinden yardım çağrısı alıyoruz" dedi. Eyalet genelinde bin 300 uçuş iptal edildi. Beryl'in Texas'ın ardından Oklahoma, Arkansas ve Missouri'yi vurması bekleniyor.

CAN KAYBI SAYISI 17'YE YÜKSELDİ

Daha önce Grenada, Kuzey Venezuela, St Vincent ve Grenadinler ile Jamaika'da can kaybına yol açan Beryl Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı, Texas'taki 6 can kaybıyla birlikte 17'ye yükseldi.

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