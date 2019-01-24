Esed'in AB ülkelerine girmesi yasaklandı
Avrupa Birliği Komisyonu, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed ve Suriyeli diplomatların diplomatik vizelerini iptal etti.
- İHA
Avrupa Birliği (AB) diplomatlarının Suriye’ye girmesinin yasaklanması üzerine, Avrupa’dan karşı hamle geldi. Avrupa Birliği Komisyonu, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed ve diplomatlarının Avrupa Birliği ülkelerine girmesini yasakladı. Yapılan açıklamada, “Beşşar Esed rejiminin vizeleri iptal edilmiştir” denilerek bütün diplomatik vizelerin iptal edildiği bildirildi.
Suriye’nin AB diplomatları ve diğer yetkililerine yönelik özel vizeleri iptal etmesiyle Beyrut ile Şam arası seyahat koşulları zorlaştı. AB yetkilileri bu durumun savaştan etkilenen halka yardım ulaştırma çabalarının önüne geçtiğini savunuyor.
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