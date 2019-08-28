‘Beyaz’ moda skandalı!
Avustralya’da bir dergi, moda dünyasındaki ırkçılığa dikkat çekmek için siyahi manken Adut Akech’le yaptığı röportajda başka bir siyahi modelin fotoğrafını kullandı. Moda dünyasındaki beyaz ırkçılığı gözler önüne seren skandal sonrası dergi, özür diledi.
- STAR
DÜNYACA ünlü Avustralya merkezli moda dergisi WHO, siyah manken Adut Akech’le, insanların beyaz olmayan mankenlere karşı tavırları konusunda yapılan röportajda, başka bir siyah manken olan Flavia Lazarus’un fotoğrafını kullandı. Söyleşide moda dünyasında siyah meslektaşlarına karşı gösterilen tavırdan bahseden Güney Sudan doğumlu Akech, skandalın ardından hatadan çok etkilendiğini ve Avustralya’nın ‘bu alanda yapması gereken çok iş olduğunu’ söyledi.
DERGİ, AJANSI SUÇLADI
Skandal sonrası apar topar bir mesaj yayımlayan WHO dergisi, yanlış fotoğrafı söyleşiyi yapan halkla ilişkiler ajansı OPR’ın verdiğini ve Akech’le doğrudan konuşulup, özür dilendiğini duyurdu.
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