‘Beyaz’ moda skandalı!

DÜNYACA ünlü Avustralya merkezli moda dergisi WHO, siyah manken Adut Akech’le, insanların beyaz olmayan mankenlere karşı tavırları konusunda yapılan röportajda, başka bir siyah manken olan Flavia Lazarus’un fotoğrafını kullandı. Söyleşide moda dünyasında siyah meslektaşlarına karşı gösterilen tavırdan bahseden Güney Sudan doğumlu Akech, skandalın ardından hatadan çok etkilendiğini ve Avustralya’nın ‘bu alanda yapması gereken çok iş olduğunu’ söyledi.

DERGİ, AJANSI SUÇLADI

Skandal sonrası apar topar bir mesaj yayımlayan WHO dergisi, yanlış fotoğrafı söyleşiyi yapan halkla ilişkiler ajansı OPR’ın verdiğini ve Akech’le doğrudan konuşulup, özür dilendiğini duyurdu.