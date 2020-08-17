star.com.tr 17 Ağustos 2020 Pazartesi 09:40 - Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 09:44

Belarus'ta Devlet Başkanlığı seçimini 26 yıldır başkanlık koltuğunda oturan Aleksandr Lukaşenko kazandı. Seçimin ardından başlayan protestolar, polisin müdahalesi ile sokak olaylarına dönüştü. Minsk’te başlayan protestolar, kısa sürede ülke geneline yayıldı.

Avrupa Birliği (AB) seçimlerde şaibe iddiasını destekleyerek, gözaltına alınan protestocuların derhal serbest bırakılması ve oyların yeninden sayılması çağrılarını destekledi.

Çağrılara cevap veren Lukaşenko ise, elinde istihbari bilgi bulunduğunu iddia ederek, 'Yurt dışından aramaları kaydettik. Polonya, İngiltere ve Çekya'dan çağrılar geldi. Bizim koyunlarımızı kontrol ettiler. Ne yaptıklarını anlamıyorlar ve dışarıdan kontrol ediliyorlar." dedi.

Batı'nın ülkedeki protestoları desteklediğini ileri süren Minsk yönetiminden, bir gözdağı da askeri alanda verilecek.

BATI SINIRINA ASKER YIĞIYOR

Ülkenin ordusunun Polonya ve Litvanya sınırında geniş çaplı askeri tatbikatlar düzenleneceği duyuruldu. Tatbikatlarda özellikle hava savunmasına odaklanılacağı belirtildi.

Ülkenin Savunma Bakanlığı Pazar günü yaptığı açıklamada, topçu ve füze birliklerinin de yer alması planlanan tatbikatların 17 - 20 Ağustos tarihleri arasında Grodno'nun batı bölgesinde gerçekleştirileceği ifade edildi.

Tatbikatlar, Rusya ile işbirliği içinde inşaatı süren, ülkenin yeni nükleer santralinin yakınında, yani Astravyets kasabası yakınlarında gerçekleştirilecek.

Üç hava savunma alayından müfrezelerin kendi sorumluluk alanlarına gönderildiğini söyleyen ordu, birliklerin Belarus ulusal sınırının hava sahasını zaten koruduğunu belirtti.

Hava indirme birlikleri ve tank birimleri de aynı dönemde ayrı yerlerde düzenlenecek olan tatbikatlara katılacak.

'OLUP BİTENİ ÖYLECE İZLEYEMEYİZ'

Lukaşenko, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, sınırdaki gerilimleri ve komşu ülkelerdeki NATO faaliyetlerini gerekçe göstererek Grodno bölgesine bir tugay gönderildiğini duyurdu.

Lukaşenko,"Bu topraklarda olup biteni sakince izleyemeyiz. Ordumuz da bu sorunlardan endişe duyuyor. Tugayın Vitebsk'ten Grodno'ya transferini “gerginlik ” nedeniyle emrettim.' dedi.

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