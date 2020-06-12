12 Haziran 2020 Cuma 10:17 - Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 10:25

Demokrat Senatör Elizabeth Warren, Pentagon’un yıl içerisindeki politika önceliklerini belirleyen Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası’na ek olarak (NDAA) değişiklik önergesi sunmuştu. Değişiklik önergesi Senato’nun Silahlı Hizmetler Komisyonu tarafından kabul edildi.

Beyaz Saray “Başkan imzalamaz” demişti

ABD Başkanı Donald Trump, “Tarihle oynanmaz” diyerek ülkede iç savaş döneminde ayrılıkçı Güney eyaletlerini kapsayan Konfederasyon ordusuna komuta eden generallerin adlarını taşıyan yaklaşık 10 askeri üssün adlarının değiştirilmesine karşı çıkmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany de Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Başkan Trump’ın Kongre askeri üslerin adlarının değiştirilmesine yönelik bir tasarıyı kabul etse bile böyle bir tasarıyı imzalamayacağını söylemişti.

Trump Perşembe günü sabah saatlerinde paylaştığı bir Twitter mesajında “Tarihini inkar edenler tarihi tekrarlamaya mahkumdur” diye yazdı.

PELOSİ: “DURUMU ANLAMAYAN TEK KİŞİ TRUMP”



Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de Konfederasyon sembollerinin ve heykellerinin Kongre binasından ve askeri üslerden kaldırılmasının zamanının geldiğini söyledi. Perşembe günü haftalık basın toplantısında konuya değinen Pelosi, “Bu isimler bu üslerden kaldırılmalı, bu heykeller de Kongre binasından çıkmalı” dedi.

Nancy Pelosi, Amerikan iç savaşı döneminde Konfederasyon ordusuna komuta eden generallerin isimlerini taşıyan askeri üslerin isimlerinin değiştirilmesine Başkan Donald Trump’ın karşı çıkmasını da değerlendirdi, “Durumu anlamayan bir tek o kaldı gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

ABD’de 10 askeri üs adını Robert E. Lee dahil olmak üzere çoğu üst düzey general rütbesinde olan Konfederasyon komutanlarından alıyor.

Örneğin Georgia’daki Fort Benning Üssü’ne adını veren Konfederasyon Ordusu Generali Henry Benning, eyaletteki ayrılıkçı hareketin lideriydi ve köleliğin devam etmesini savunuyordu.

Diğer askeri üsler de Virginia, North Carolina, Alabama, Teksas ve Louisiana’da bulunuyor.

BARIŞÇI PROTESTOCULARA KARŞI ORDUNUN GÖREVLENDİRMESİNİ YASAKLAYAN ÖNERGE DE ONAYLANDI



Senato'nun Silahlı Hizmetler Komisyonu barışçı protestoculara karşı ordunun görevlendirilmesini yasa dışı kılan değişiklik önergesine de onay verdi. Bu değişiklik önergesini de Demokrat Senatör Tim Kaine yine Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) kapsamında sunmuştu.

Komisyon üyeleri düzenledikleri basın toplantısında ordunun ABD vatandaşlarının yasalar dahilinde toplanma özgürlüğüne karşı kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Trump, George Floyd gösterilerinde polis ve protestocular arasında yaşanan çatışma ve bazı şehirlerde de yağmalama olaylarının yaşanmasının ardından silahlı kuvvetlerin konuşlandırılacağı tehdidinde bulunmuştu.