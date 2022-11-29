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Dünya

Beyaz Saray: Biden, Çin'deki protestoları yakından izliyor

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın Çin'de Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağına karşı düzenlenen protestoları yakından takip ettiğini söyledi.

AA29 Kasım 2022 Salı 00:15 - Güncelleme:
Beyaz Saray: Biden, Çin'deki protestoları yakından izliyor
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Kirby, Beyaz Saray günlük basın brifinginde ABD dış politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çin'deki göstericilere mesajının ne olduğunun sorulması üzerine Kirby, "Tüm dünyada barışçıl göstericilere mesajımız aynı, sorun yaşadıkları politikalar ya da yasalara karşı barışçıl protesto yapmak isteyen kişilerin toplanma hakkına izin verilmeli." yanıtını verdi.

Biden'ın bu konudaki duruşuna ilişkin ise Kirby, Biden'ın protestolara ilişkin düzenli brifing aldığını belirterek, "Biden, olan biteni yakından izliyor, biz de öyle. Biden, protestoların gayet farkında." ifadelerini kullandı.

Kirby, Çin'deki protestoların şu anda ABD'nin tedarik zincirine doğrudan bir etkisi olmadığını da sözlerine ekledi.

  • John Kirby
  • ABD Başkanı Joe Biden

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