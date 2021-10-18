Beyaz Saray: Biden, Haiti'de kaçırılan misyonerlerin durumunu yakından takip ediyor

AA 18 Ekim 2021 Pazartesi 21:11 - Güncelleme: 18 Ekim 2021 Pazartesi 21:11

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında, ABD'nin söz konusu misyonerlerin kurtarılması için yürüttüğü çalışmaların gizlilik içinde sürdüğünü vurguladı.

ABD Başkanı Biden'ın söz konusu olay hakkında bilgilendirildiğini kaydeden Psaki, "Biden, Dışişleri Bakanlığı ve Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), bu kişileri ülkelerine geri getirmek için yaptığı çalışmaları yakından takip ediyor." ifadesini kullandı.

Ohio merkezli Christian Aid Ministries adlı kuruluş, dün aralarında çocukların da olduğu ABD'li 17 misyonerin Haiti'de bir yetimhane inşa ettikten sonra ABD'ye dönerken kaçırıldığını duyurmuştu.

Son dönemde çetelerin adam kaçırma hadiselerinde ciddi artış yaşandığı vurgulanırken, yetkililere göre, çeteler birkaç yüz dolardan 1 milyon dolara kadar değişen fidye talep ediyor.

Haiti'deki Birleşmiş Milletler Entegre Ofisi tarafından geçen ay yayımlanan rapora göre, 2021'in ilk sekiz ayında, Haiti Ulusal Polisine en az 328 kaçırma olayı bildirildi. Bu rakam, 2020'nin tamamında 234'tü.