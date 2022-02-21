AA 21 Şubat 2022 Pazartesi 07:01 - Güncelleme: 21 Şubat 2022 Pazartesi 07:08

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Ukrayna krizi sürerken diplomatik sürece dair yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamasında, Ukrayna'ya yönelik bir işgal eyleminin yaşanmaması için ABD'nin tüm diplomatik süreçleri kullanacağına işaret eden Psaki, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un bu hafta içi Avrupa'da buluşmasının planlandığını hatırlattı.

Psaki, "(Ukrayna'ya yönelik) Herhangi bir işgalin olmaması durumunda Başkan Biden, Devlet Başkanı Putin'le buluşmayı prensipte kabul etti." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü, krizin diplomatik çözümüne her zaman hazır olduklarını, ancak Rusya'nın işgal yönünde adım atması durumunda ise hızlı ve ağır yaptırımlar getireceklerini sözlerine ekledi. Psaki ayrıca, Moskova'nın halen kapsamlı bir saldırı için hazırlıklarını sürdürdüğünü de ifade etti.



Biden ABD yerel saatiyle pazar günü Beyaz Saray'da Ulusal Güvenlik Konseyini toplamış ve güvenlik kurmaylarıyla krizin gidişatını değerlendirmişti.

BİDEN, MACRON İLE GÖRÜŞMESİNDEN SONRA MEMLEKETİNE SEYAHAT PLANINI İPTAL ETTİ

ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumuhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinden sonra daha önce memleketi Delaware eyaletine bağlı Wilmington kentine seyahat planını iptal etti.

Rusya-Ukrayna gerilimi tırmanırken, Washington'da dikkat çekici bir hareketlilik söz konusu.

ABD Başkanı Biden, gün içinde Ulusal Güvenlik Konseyini toplayıp, Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın bölgelere yaptığı askeri yığınakları ele aldı.

Toplantıdan sonra Beyaz Saray'dan Biden'ın programına yapılan güncellemede, ABD liderinin Pazartesi günkü Başkanlık Günü resmi tatilini geçirmek üzere memleketi Wilmington'a gideceği ifade edildi.

Ancak daha sonra Beyaz Saray'dan üs düzey bir yetkilinin medyaya yaptığı açıklamada, "Başkan ailevi bir konudan dolayı Wilmington'a gidecekti ama artık gitmeyecek ve bu gece Washington'da kalacak." denildi.

Biden'ın Washington'da kalmasına ilişkin detay verilmezken, bu kararın Biden ile Macron arasındaki telefon görüşmesinden sonra gelmesi dikkati çekti.

Macron, gün içinde iki kez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptıktan sonra Biden'ı aradı.

Beyaz Saray'dan Macron-Biden görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada da "Başkan Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. İki lider Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağına karşı diplomasi ve caydırıcılık çabalarını ele aldı." ifadesi kullanıldı.