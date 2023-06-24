İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Haziran 2023 Cumartesi / 6 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    25,2333
  • EURO
    27,4755
  • ALTIN
    1559.53
  • BIST100
    5582.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Beyaz Saray, Biden'ın Rusya'daki gelişmelere ilişkin bilgilendirildiğini açıkladı
Dünya

Beyaz Saray, Biden'ın Rusya'daki gelişmelere ilişkin bilgilendirildiğini açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, ulusal güvenlik ekipleri tarafından Rusya'daki gelişmelere ilişkin bilgilendirildiği kaydedildi.

AA24 Haziran 2023 Cumartesi 20:06 - Güncelleme:
Beyaz Saray, Biden'ın Rusya'daki gelişmelere ilişkin bilgilendirildiğini açıkladı
ABONE OL

Beyaz Saray'dan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre ulusal güvenlik ekipleri, Biden ve Harris'i Rusya'daki gelişmeler hakkında bilgilendirdi.

Buna göre, bilgilendirmeye Biden ve Harris'in yanı sıra Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ve ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield de katıldı.

Başkan ve Başkan Yardımcısı'nın gün içinde bilgilendirilmeye devam edileceği kaydedildi.

BİDEN MACRON, SCHOLZ VE SUNAK'LA GÖRÜŞTÜ

Diğer taraftan, Biden'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'la telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Liderlerin Rusya'daki durumu görüştükleri ve "Ukrayna'ya olan sarsılmaz desteklerini" teyit ettiklerinin altı çizildi.

RUSYA'DA WAGNER KRİZİNİN TIRMANIŞI

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.

Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemleri artırmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.