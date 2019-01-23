13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3492
  • 6,0845
  • 220.79
  • 99.677
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Beyaz Saray: Çin ile iptal edilmiş bir görüşme yok

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, Çinli yetkililer ile Washignton'da bu hafta yapılacak görüşmelerin iptal edildiği yönünde çıkan haberleri yalanlandı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Aynı zamanda ABD Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü olan Kudlow, Çin ile yapılması planlanmış resmi bir toplantının iptal edilmesinin söz konusu olmadığını vurguladı.
 
Kudlow, Çin Başbakan Yardımcısı Lui Wei'nin 30-31 Ocak tarihlerinde Washington'a yapacağı ziyaret dışında, Çin heyeti ile bu haftaya ilişkin bir görüşme planlanmadığını anımsattı.
 
Konuşmasında ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde ilerleme sağlandığını ancak anlaşmaya varmanın zaman alacağını belirten Kudlow, "İlerliyoruz; ancak, bir anlaşma zaman alacak. Bir anlaşma yapmayı istiyorum; çünkü, serbest ticaret yanlısıyım. Bu nedenle, varılacak anlaşma büyük bir anlaşma olmalı" dedi.
 
ABD'de farklı yayın organlarında yayınlanan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, bugüne kadar yapılan öngörüşmelerde, "zoraki" teknoloji transferleri ve Çin ekonomisinde yapısal reformlar konularında "yeterince ilerleme sağlanamadığını" gerekçe göstererek, planlanmış bir görüşmeyi iptal ettiği ileri sürülmüştü.

''Dağa HDP yoluyla gittim''

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Anayasa Mahkemesi CHP'nin başvurusunu reddetti

Anayasa Mahkemesi CHP'nin başvurusunu reddetti

ABD - Venezuela arasında gerilim

ABD - Venezuela arasında gerilim

Muğla'da korkutan deprem

Muğla'da korkutan deprem

Çavuşoğlu ile Lavrov Suriye'yi görüştü

Çavuşoğlu ile Lavrov Suriye'yi görüştü

'Türkiye 3 metrelik sapmayla tamamını vurabilir'

'Türkiye 3 metrelik sapmayla tamamını vurabilir'

7 gemi Türk savaş gemileri tarafından püskürtüldü

7 gemi Türk savaş gemileri tarafından püskürtüldü

Bulgaristan'dan AB'ye dikkat çeken Türkiye mesajı

Bulgaristan'dan AB'ye dikkat çeken Türkiye mesajı

'Ben bu uzlaşı kapısının aralandığını hissettim'

'Ben bu uzlaşı kapısının aralandığını hissettim'
 

POPÜLER HABERLER

Araç tutmasını önleyen gözlüğü test ettik

Araç tutmasını önleyen gözlüğü test ettik

Çin'de 5 Osmanlı padişahının mermerden heykellerini yaptırdı

Çin'de 5 Osmanlı padişahının mermerden heykellerini yaptırdı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Saksıda yetişebilecek 12 sebze

Saksıda yetişebilecek 12 sebze

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA