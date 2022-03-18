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Dünya

Beyaz Saray: Çin, Rusya-Ukrayna konusunda ne tarafta duracağına karar vermeli

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Çin'in, Rusya'ya askeri yardım sağlaması durumunda ne gibi adımlar atacaklarını söylemekten kaçınırken, 'Çin, tarih kitapları yazılırken nerede duracağı konusunda bir karar vermeli.' dedi.

AA18 Mart 2022 Cuma 23:38 - Güncelleme: 18 Mart 2022 Cuma 23:38
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Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in bugün yaptığı telefon görüşmesine değinen Psaki, "Biden, açık bir şekilde Rusya'ya sağlanacak somut yardımların sonucu olacağı konusunda Çin'i uyardı." ifadesini kullandı.

Psaki, bu sonuçlar arasında yaptırımların olup olmayacağı ya da sonuçların ne olduğuna ilişkin gazetecilerin ısrarlı sorularını yanıtlamaktan kaçındı.

Çin'in, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını "işgal" olarak nitelendirip nitelendirmediğinin sorulması üzerine Psaki, "Ben başka bir ülke adına konuşamam ama Çin, tarih kitapları yazılırken nerede duracağı konusunda bir karar vermeli." yanıtını verdi.

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