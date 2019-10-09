21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8403
  • 6,4069
  • 280.819
  • 101859
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Beyaz Saray, Demokratlar'ın azil soruşturmasında yer almayacak

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik açılan azil soruşturmasına ilişkin Demokratlar'a gönderdiği mektupta, bunun anayasaya aykırı olduğunu belirterek bu süreçte yer almayacaklarını açıkladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beyaz Saray Basın Ofisi'nin yaptığı açıklamaya göre, bugün Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Temsilciler Meclisindeki diğer Demokratlar'a Beyaz Saray avukatı Pat Cipollone imzalı 8 sayfalık bir mektup gönderildi.

Demokratlar'ın başlattığı azil sürecinin anayasal prosedürlere göre ilerlemediğine işaret edilen mektupta, Demokratlar'ın Temsilciler Meclisinde azil soruşturması için resmi bir oylama yapmadığı ve Pelosi'nin geçen ay bu soruşturmayı duyurmak için yaptığı basın toplantısının süreci başlatmak için yetersiz olduğu vurgulandı.

Mektupta, "Başkan Trump ve yönetimi, sizin demokratik süreci tersine çevirmek için sarf ettiğiniz temelsiz ve anayasaya aykırı çabaları reddediyor. Giriştiğiniz öngörülemez eylemler Başkan'a başka seçenek bırakmadı. Amerikan halkına, anayasasına, yürütme organına ve bu ülkenin gelecek başkanlarına karşı görevini yerine getirmek için Başkan Trump ve yönetimi, şu şartlar altında sizin partizan ve anayasaya aykırı azil soruşturmanıza katılmayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Demokratlar'ın açtığı azil soruşturmasındaki "anayasaya aykırı" noktalara işaret edilen mektupta, "Sürecinize ilişkin tespit ettiğimiz birçok eksiklik ışığında, umuyoruz ki bir azil süreci başlatmak için şu anda hiçbir geçerliliği olmayan çabalarınıza son verirsiniz ve Amerikan halkını ilgilendiren önemli hedeflerde Başkan Trump'ın yanında durursunuz." ifadeleri yer aldı.

- Trump'a yönelik azil soruşturması

ABD Başkanı Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında temmuzda yapılan tartışmalı telefon görüşmesi, ABD Kongresindeki Demokratlar'ın Trump'a yönelik azil soruşturması açmasına neden olmuştu.

Donald Trump'ın Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde bu ülkeden, Demokrat başkan aday adayı Joe Biden'ın oğlunu soruşturmalarını istediği öne sürülmüştü. Trump ise Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuş, "Zelenskiy ile ne konuştuğumun önemi yok. Birileri Biden'ı araştırmalı." ifadelerini kullanmıştı.

ABD basınındaki haberlerde, Trump'ın Ukrayna liderine, ancak Biden ve ailesini soruşturması durumunda yardım edeceğini söylediği belirtilmiş, Demokratlar bu iddialar üzerine azil soruşturması başlatmıştı. Trump ise telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yardımların askıya alındığını bildirmişti.

Beyaz Saray ise görüşmenin dökümünü yayımlamış ve yardımlarla görüşme arasında bir ilişki olmadığını savunmuştu.

TSK´dan düşmana korku salan paylaşım!''Ben Türk komandosuyum''

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

"Libya'da terörün artmasından Hafter sorumlu"

'Libya'da terörün artmasından Hafter sorumlu'

FBI korkunç iddiayı doğruladı: Tarihin en vahşi seri katili

FBI korkunç iddiayı doğruladı: Tarihin en vahşi seri katili

Dünyayı tehdit eden sızıntıyla ilgili açıklama geldi!

Dünyayı tehdit eden sızıntıyla ilgili açıklama geldi!

'Bu gezegende Türkiye'den başka bir dost görmüyoruz'

'Bu gezegende Türkiye'den başka bir dost görmüyoruz'

'Küresel ekonomi 'senkronize yavaşlama' ile karşı karşıya'

'Küresel ekonomi 'senkronize yavaşlama' ile karşı karşıya'

Türkiye'ye Fırat'ın doğusu desteği! Takviye birlik gönderiyor

Türkiye'ye Fırat'ın doğusu desteği! Takviye birlik gönderiyor

O görüntülere tepki yağmıştı! Gözaltına alındı

O görüntülere tepki yağmıştı! Gözaltına alındı

Tam 1 milyon kişi... Sınırda yakalandı!

Tam 1 milyon kişi... Sınırda yakalandı!
 

POPÜLER HABERLER

Camı kırıp içeri daldı! Neye uğradıklarını şaşırdılar

Camı kırıp içeri daldı! Neye uğradıklarını şaşırdılar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA