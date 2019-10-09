Beyaz Saray, Demokratlar'ın azil soruşturmasında yer almayacak

Beyaz Saray Basın Ofisi'nin yaptığı açıklamaya göre, bugün Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Temsilciler Meclisindeki diğer Demokratlar'a Beyaz Saray avukatı Pat Cipollone imzalı 8 sayfalık bir mektup gönderildi.

Demokratlar'ın başlattığı azil sürecinin anayasal prosedürlere göre ilerlemediğine işaret edilen mektupta, Demokratlar'ın Temsilciler Meclisinde azil soruşturması için resmi bir oylama yapmadığı ve Pelosi'nin geçen ay bu soruşturmayı duyurmak için yaptığı basın toplantısının süreci başlatmak için yetersiz olduğu vurgulandı.

Mektupta, "Başkan Trump ve yönetimi, sizin demokratik süreci tersine çevirmek için sarf ettiğiniz temelsiz ve anayasaya aykırı çabaları reddediyor. Giriştiğiniz öngörülemez eylemler Başkan'a başka seçenek bırakmadı. Amerikan halkına, anayasasına, yürütme organına ve bu ülkenin gelecek başkanlarına karşı görevini yerine getirmek için Başkan Trump ve yönetimi, şu şartlar altında sizin partizan ve anayasaya aykırı azil soruşturmanıza katılmayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Demokratlar'ın açtığı azil soruşturmasındaki "anayasaya aykırı" noktalara işaret edilen mektupta, "Sürecinize ilişkin tespit ettiğimiz birçok eksiklik ışığında, umuyoruz ki bir azil süreci başlatmak için şu anda hiçbir geçerliliği olmayan çabalarınıza son verirsiniz ve Amerikan halkını ilgilendiren önemli hedeflerde Başkan Trump'ın yanında durursunuz." ifadeleri yer aldı.

- Trump'a yönelik azil soruşturması

ABD Başkanı Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında temmuzda yapılan tartışmalı telefon görüşmesi, ABD Kongresindeki Demokratlar'ın Trump'a yönelik azil soruşturması açmasına neden olmuştu.

Donald Trump'ın Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde bu ülkeden, Demokrat başkan aday adayı Joe Biden'ın oğlunu soruşturmalarını istediği öne sürülmüştü. Trump ise Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuş, "Zelenskiy ile ne konuştuğumun önemi yok. Birileri Biden'ı araştırmalı." ifadelerini kullanmıştı.

ABD basınındaki haberlerde, Trump'ın Ukrayna liderine, ancak Biden ve ailesini soruşturması durumunda yardım edeceğini söylediği belirtilmiş, Demokratlar bu iddialar üzerine azil soruşturması başlatmıştı. Trump ise telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yardımların askıya alındığını bildirmişti.

Beyaz Saray ise görüşmenin dökümünü yayımlamış ve yardımlarla görüşme arasında bir ilişki olmadığını savunmuştu.