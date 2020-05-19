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Dünya

Beyaz Saray doktoru, Trump'ın ''hidroksiklorokin'' kullanma nedenini açıkladı

Beyaz Saray Başhekimi Sean P. Conley, ABD Başkanı Donald Trump'ın yaverinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından, yararlarının risklerinden daha çok olması nedeniyle önlem amaçlı hidroksiklorokin kullanmaya başladığını açıkladı.

AA19 Mayıs 2020 Salı 04:38 - Güncelleme: 19 Mayıs 2020 Salı 04:38
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Trump'ın son haftalarda "hidroksiklorokin" kullandığı açıklamasının ABD kamuoyunda gündem olmasının ardından, Beyaz Saray Başhekimi Conley'den yazılı açıklama geldi.

Açıklamada, iki hafta önce Trump'ın yaverinde Kovid-19 tespit edildiğini anımsatan Conley, Trump'ın günlük olarak test yaptırdığını ve durumunun gayet iyi olduğunu vurguladı.

Conley, "Trump ile hidroksiklorokinin yararları ve zararlarına yönelik yaptığımız çeşitli görüşmelerin ardından, bu ilacı kullanmanın muhtemel yararlarının, risklere daha ağır bastığını gördük." bilgisini paylaştı.

Ülkede yürütülen Kovid-19'a karşı tedavi geliştirme çalışmalarını da yakından takip ettiğini belirten Conley, ileriki dönemde ciddi bir tedavi geliştirilmesi durumunda bunu da kullanabileceklerini kaydetti.

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