İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Şubat 2024 Pazar / 16 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,0708
  • EURO
    33,679
  • ALTIN
    2032.57
  • BIST100
    9374.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Beyaz Saray: Gazze'de ateşkes anlaşması hala müzakere aşamasında
Dünya

Beyaz Saray: Gazze'de ateşkes anlaşması hala müzakere aşamasında

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Gazze Şeridi'nde yapılması muhtemel olan ateşkes anlaşmasının hala müzakere aşamasında olduğunu söyledi.

IHA25 Şubat 2024 Pazar 18:11 - Güncelleme:
Beyaz Saray: Gazze'de ateşkes anlaşması hala müzakere aşamasında
ABONE OL

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 142 gündür devam ederken, Gazze Şeridi'nde ateşkes için müzakereler devam ediyor. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD basınına yaptığı açıklamada, İsrail, Mısır, Katar ve ABD'nin Gazze Şeridi'nde geçici bir ateşkes anlaşmasının "temel hatları" üzerinde mutabakata vardıklarını söyledi. Gazze Şeridi'nde yapılması muhtemel olan ateşkes anlaşmasının hala müzakere aşamasında olduğunu açıklayan Sullivan, Katar ile Mısır'ın Hamas'la dolaylı görüşmeler yapması gerekeceğini söyleyerek, "Bu çalışma sürüyor. Umuyoruz ki önümüzdeki günlerde bu konuda gerçekten kesin ve nihai bir anlaşmaya varılabilecek bir noktaya gelebiliriz" dedi.

İsrail'in ABD Başkanı Joe Biden'ı Refah'a yönelik askeri harekata ilişkin plan konusunda henüz bilgilendirmediğini aktaran Sullivan, "Sivilleri korumaya yönelik bir plan olmadığı sürece Refah operasyonunun devam etmemesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.

"(Hamas'la) Müzakereler Doha'da yeniden başladı"

Mısır medyası tarafından yayınlanan haberlerde, İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı saldırıların sona ermesi ve rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik müzakerelerin Katar'ın başkenti Doha'da yeniden başladığı kaydedilmişti. Mısır, Katar, ABD ve İsrailli uzmanlardan oluşan heyet ile Hamas temsilcilerinin Doha'da bir araya geldiği aktarılmıştı. Mısırlı güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberde, müzakerelerin Fransa'nın başkenti Paris'teki görüşmelerin devamı niteliğinde olduğu ve bir sonraki toplantının Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirileceği bildirilmişti.

  • Jake Sullivan
  • Gazze ateşkesi
  • Ulusal Güvenlik Danışmanı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.