Beyaz Saray İran’ı vurma planı istedi
ABD Ulusal Güvenlik Konseyi’nin, Bağdat elçiliğine geçen yıl yapılan saldırıdan sonra, İran’a yönelik bir hücum için ABD Savunma Bakanlığından savaş planı istediği öne sürüldü.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyinin geçen yıl İran’a yönelik bir saldırı için ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) savaş planı talebinde bulunduğu iddia edildi. Amerikan Wall Street Journal gazetesinin eski ve görevdeki yetkililerine dayandırdığı haberinde, eylül ayında ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğine yönelik saldırı sonrasında Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un idaresindeki Ulusal Güvenlik Konseyi’nin İran’ı vurma konusunu masaya yatırdığı, Pentagon’dan da bu konuda askeri seçenek talebinde bulunduğu öne sürüldü. Konseyin talebinin, Pentagon ve ABD Dışişleri Bakanlığı’nı endişelendirdiği belirtilen haberde, eski Ulusal Güvenlik Konseyi Danışman Yardımcısı Mira Ricardel’in Amerikan elçiliğine yönelik saldırıyı “savaş ilanı” olarak nitelendirdiğini, ABD’nin buna uygun adımlar atması gerektiğini ifade etti. Pentagon’un, Konseyin talebine yanıt verip İran’a yönelik saldırı planlarını gönderdiğine dikkat çekilen haberde, Beyaz Saray’ın bu konuda atılacak bir adımın üzerinde çalışıp çalışmadığı, ABD Başkanı Donald Trump’ın bu konuda bilgi sahibi olup olmadığının bilinmediği belirtildi.
IRAK VE SURİYE’DE
Pentagon bu konuda açıklama yapmaktan kaçınırken Wall Street Journal Gazetesi, Konseyin, Irak ve Suriye’de eş zamanlı saldırı düzenlemek için bazı askeri planları istediğini iddia etti.
Tahran: Düşman paralı askerleri devreye soktu
İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, “Düşman, ülkede iç karışlık çıkarma ve ardından paralı askerlerini harekete geçirme gibi planları devreye soktu” dedi. “Eğer düşman İran’a karşı savaşın zarardan çok yarar sağlayacağı sonucuna ulaşırsa saldırmakta hiç tereddüt etmeyecektir” diyen Bakıri, ABD’nin 2019 askeri harcamaları için 720 milyar dolar ayırdığı İsrail ve Körfez ülkelerinin de yıllık 100 milyar dolarlık savunma bütçesine sahip olduğunu söyledi.
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