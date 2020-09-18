İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Eylül 2020 Cuma / 30 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5548
  • EURO
    8,9514
  • ALTIN
    474.001
  • BIST100
    1110.66
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Beyaz Saray isim vermekten kaçındı: Üçü bölgeden beş ülke daha sırada!
Dünya

Beyaz Saray isim vermekten kaçındı: Üçü bölgeden beş ülke daha sırada!

Beyaz Saray, 5 ülkenin daha İsrail'le ilişkilerini normalleştirmeyi düşündüğünü açıkladı. Ancak ABD Başkanı Trump'ın Özel Kalemi Meadows ülke ismi vermekten kaçındı.

AA18 Eylül 2020 Cuma 07:22 - Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 07:22
ABONE OL

Beyaz Saray, üçü Orta Doğu'dan, ikisi ise bölge dışından olmak üzere beş ülkenin daha İsrail'le ilişkilerini normalleştirmeye çok yakın olduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Kalemi Mark Meadows, Trump'ın seçim kampanyası için gittiği Wisconsin eyaletinde basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

Meadows, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasındaki normalleşme anlaşmalarının önemine değinerek, "5 ülke daha İsrail'le ilişkilerini normalleştirmeyi ciddi şekilde düşünüyor, bunların üçü bölgeden, ikisi ise bölge dışından." değerlendirmesini yaptı.

Meadows ülke ismi açıklamaktan kaçındı.

- Trump, BM konuşması için New York'a gitmeyecek

Öte yandan Meadows, Trump'ın salı günü Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul görüşmeleri kapsamındaki konuşmasını yapmak üzere New York'a gitmeyeceğini belirtti.

Meadows, Trump'ın BM konuşmasını Washington'da kalıp Beyaz Saray'dan yapacağını dile getirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yılki BM Genel Kurul toplantıları büyük oranda sanal gerçekleştirilecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.