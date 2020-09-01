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Dünya

Beyaz Saray, Kovid-19 gölgesi altında ziyaretçilere açılıyor

Kovid-19 nedeniyle turlara kapanan Beyaz Saray tekrar ziyaretçi kabulüne başlayacak.

AA01 Eylül 2020 Salı 18:20 - Güncelleme: 01 Eylül 2020 Salı 18:20
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ABD'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında turlara kapanan Beyaz Saray'ın 12 Eylül'den itibaren virüs önlemleri dikkate alınarak yeniden ziyarete açılacağı duyuruldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın Ofisinden yapılan açıklamada, Beyaz Saray Ziyaretçi Ofisinin 12 Eylül'den itibaren yeniden kamuya açık turlara başlayacağı vurgulandı.

Ziyaretler esnasında federal ve yerel yönetimlerin uyarı ve önlemlerinin dikkate alınacağının belirtildiği açıklamada, turların haftada 5 yerine, 2 gün yapılacağı ifade edildi.

Açıklamada, ziyaretlerde maske ve sosyal mesafe kurallarının uygulanacağının altı çizilerek, ziyaretçi sayısının da normal kapasitenin sadece yüzde 18'i olacağı kaydedildi.

Beyaz Saray, 12 Mart'ta virüse karşı alınan önlemler nedeniyle bütün halka açık turları iptal etmişti.

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