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Dünya

Beyaz Saray: Kovid-19 ikinci destek aşılarının kapsamını genişletmeyi düşünüyoruz

Beyaz Saray, Kovid-19'un alt varyantlarından BA.5'in yayılması nedeniyle ülkede Kovid-19 ikinci destek aşılarının kapsamının, tüm yetişkinleri içine alacak şekilde genişletilmesinin düşünüldüğünü bildirdi.

AA12 Temmuz 2022 Salı 19:05 - Güncelleme:
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Beyaz Saray Kovid-19 ekibi, çevrimiçi basın toplantısı düzenleyerek ülkedeki vakaların yüzde 80'ini oluşturan BA.5 varyantı konusunda basın mensuplarını bilgilendirdi.

Şu anda Kovid-19 ikinci destek aşılarının 50 yaş üzeri bireyler ve kronik hastalığı olanlara yapıldığını anımsatan Beyaz Saray Kovid-19 Direktörü Ashish Jha, bu aşıların kapsamının tüm yetişkinleri içine alacak şekilde genişletilmesinin bir süredir gündemde olduğunu belirtti.

Jha, bu konudaki kararı Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ile Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA) vereceğini sözlerine ekledi.

Öte yandan Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "İlk belirtiler, BA.5'in bağışıklıktan kaçabileceğini gösteriyor. Bu da gelecek haftalarda enfeksiyon oranlarının artabileceği anlamına geliyor." ifadesi kullanıldı.

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