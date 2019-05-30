Beyaz Saray önünde kendisini ateşe veren adam öldü
Beyaz Saray önünde bulunan parkta kendisini ateşe veren adamın hayatını kaybettiği belirtildi.
- DHA
ABD´nin başkenti Washington´daki Beyaz Saray binasının önündeki Ellipse parkında kendisini ateşe veren ve polis ekiplerinin yangın söndürme tüpleri ile müdahale ettiği adamın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.
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