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Beyaz Saray, CIA Direktörü Haspel’in Türkiye’de ses kayıtları dinleyip dinlemediği hakkında yorum yapmaktan kaçındı

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, CIA Direktörü Haspel’in Türkiye’de gerçekleştirdiği temaslar sırasında 'Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin ses kayıtlarını dinleyip dinlemediği' hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

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Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, düzenlediği basın toplantısında, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili açıklamalar yaptı.

Sanders, “Başkan, ülke dışında istihbarat toplamak amacıyla yaptığı görüşmeler sonrasında CIA Direktörü Gina Haspel’le geçen hafta görüştü ve şu anda hükümet farklı seçenekleri değerlendiriyor. Nasıl bir yol izleyeceğimize ilişkin kararımızı açıklayacağız.” şeklinde konuştu.

Sözcü Sanders, CIA Direktörü Haspel’in Türkiye’de gerçekleştirdiği temaslar sırasında "Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin ses kayıtlarını dinleyip dinlemediği" hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

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