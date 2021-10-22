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Dünya

Beyaz Saray: Tayvan politikamızda bir değişiklik yok

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın dün akşam Tayvan konusundaki değerlendirmesine açıklık getirerek ABD'nin Tayvan politikasında bir değişiklik olmadığını duyurdu.

AA22 Ekim 2021 Cuma 22:26 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 22:27
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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında, ABD Başkanı Biden'ın dün katıldığı forumda, Çin'in Tayvan'a girmesi durumunda ABD'nin Tayvan'ı savunup savunmayacağının sorulması üzerine "Tabii ki savunacağız, bu konuda verilmiş sözümüz var." sözlerine açıklama getirdi.

Biden'ın bu sözleriyle herhangi bir politika değişikliğini kastetmediğini vurgulayan Psaki, "Tayvan ile olan savunma ilişkimiz Tayvan İlişkileri Kanunu kapsamında sürmektedir. Bu kanun çerçevesinde ABD, Tayvan'a yardım etmeyi ve kendi savunma kabiliyetini geliştirmesini sürdürmeyi taahhüt etmektedir." ifadelerini kullandı.

Psaki, ABD'nin Suriye'de Esed rejimine yaklaşımında bir değişiklik olup olmayacağının sorulması üzerine, "ABD'nin Esed rejimine yönelik duruşunda hiçbir şey değişmedi." açıklamasını yaptı.

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