23 Haziran 2020 Salı 13:11 - Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 13:11

Asya borsaları, Beyaz Saray'ın ABD-Çin ticaret anlaşmasına yönelik kafa karıştıran açıklamalarının ardından sert dalgalanırken, ABD Başkanı Donald Trump daha sonra anlaşma "geçerliliğini koruyor" diyerek piyasaları yatıştırdı.

Trump'ın Twitter'da yaptığı açıklama piyasa genelindeki risk iştahını artırırken S&P 500 endeksi vadeli kontratlarının artıya geçmesini sağladı.

CANLI YAYINDA 'ANLAŞMA BİTTİ' İFADESİNİ KULLANDI ASYA KARIŞTI

Beyaz Saray Ticaret Danışmanı Peter Navarro'nun Çin ile ticaret anlaşmasının "sona erdiğini" söylemesinin ardından Asya borsalarında risk iştahı darbe aldı. Navarro anlaşmanın sona ermesine gerekçe olarak Çin'in koronavirüs salgını hakkında vakitlice uyarıda bulunmamasını gösterdi.

Bu açıklamaların ardından tepki olarak hisse senedi piyasaları satışa geçti ancak Navarro'nun açıklamalarının yanlış anlaşıldığını söylemesinin ardından hızla toparlandı. Navarro, 'bitti' derken Çin'e olan güvenin bittiğini vurgulamak istediğini söyleyerek geri adım attı.

Trump da Twitter üzerinden, "Çin ile ticaret anlaşması tüm ayrıntılarıyla geçerliliğini koruyor. Umarız onlar da anlaşmanın gereğince davranırlar" dedi. Trump'ın açıklaması sinirleri yatıştırdı.