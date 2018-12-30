Beyaz Saray: Trump henüz Afganistan'dan çekilme talimatı vermedi

Trump yönetiminin Suriye'den çekilme kararının hemen ardından, Afganistan'daki 14 binden fazla asker sayısını da yarıya indireceği iddiaları Washington'da büyük tartışmalara neden olmuştu.

Ancak yönetimin Afganistan konusunda henüz resmi bir adım atmadığı ortaya çıktı.

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir Savunma Bakanlığı yetkilisi "Afganistan'daki asker sayısını azaltmaya yönelik imzalanmış bir talimat yok." ifadesini kullandı.

Pentagon sözcülerinden Yarbay Kone Faulkner ise AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada "Henüz hiçbir değişiklik yok. Taliban ile barış görüşmeleri devam ederken asker sayısı ve durumları ile ilgili tüm seçenekeleri değerlendiriyoruz." açıklamasında bulundu.

Muhtemel bir çekilme durumunda hangi kuvvetlerin çekileceğine ilişkin yorum yapmaktan kaçınan Yarbay Faulkner, Afgan düzenli ordusunun manevra kabiliyetinde, hava kuvvetlerinin operasyon yapma kapasitesinde önemli gelişmeler kaydettiklerini ifade etti.

Faulkner, Afgan hava kuvvetlerinin envanterindeki uçak ve helikopter sayısının 152'ye çıkarıldığını belirtti.

Ülkede faaliyet gösteren terör örgütlerine karşı Afgan ordusunun hazırlıklarında da önemli gelişmeler sağlandığını belirten sözcü, NATO misyonunun şu anda kadar Afgan ordusunda 20 bin Özel Kuvvet personelini eğittiğini ifade etti.

-Beyaz Saray'dan "çekilme kararı henüz yok" açıklaması

Diğer taraftan, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Garret Marquis de Afganistan'daki askerlerin bir kısmının çekilmesine ilişkin henüz resmi bir kararın söz konusu olmadığını teyit etti.

Amerikan Bloomberg televizyonuna açıklama yapan Marquis, “Başkan, Afganistan'daki kuvvetlerin sayısının azaltılmasına yönelik bir karara henüz varmadı ve Savunma Bakanlığına Afganistan'dan asker çekme sürecini başlatma talimatı vermedi." ifadelerini kullandı.

ABD'nin eski Başkanı Barack Obama, Afganistan'da kademeli çekilme stratejisi ile ABD'nin ülkedeki asker sayısını 9 bin 800'e kadar indirmişti.

Obama yönetimi 2017'nin sonu itibariyle bu sayıyı 5 bin 500'e çekmeyi planlıyordu.

2016 başkanlık seçimini kazanan Trump, çekilme sürecini durdurmuş ve Pentagon'a Afganistan için bir durum raporu hazırlanmasını talep etmişti.

Trump yönetimi Pentagon raporunun ışığında Ağustos 2017'de Afganistan'a yönelik Güney Asya Stratejisini açıklamış ve burada ABD'nin Afganistan'dan çekilme sürecinin koşullara bağlı olacağı vurgusu yapılmıştı.

Trump, kısa sürede ABD'nin Afganistan'daki asker sayısını 9 bin 800'den 14 bine çıkarmıştı.