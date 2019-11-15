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Beyaz Saray, Trump ile Zelenskiy'in ilk telefon görüşmesinin metnini yayımladı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında 21 Nisan'da yapılan ilk telefon görüşmesinin dökümünü yayımladı. Dökümde Biden konusunun hiç açılmadığı görüldü.

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ABD'de, Trump'ın Zelenskiy'e Demokratların 2020 seçimleri için aday adayı olan Joe Biden ve ailesini soruşturması için baskı yaptığı iddialarıyla Trump'a açılan azil soruşturması sürerken; Beyaz Saray, iki lider arasındaki ilk telefon görüşmesinin dökümünü de açıkladı.

Yayımlanan dökümde, Trump'ın Zelenskiy'i seçimlerdeki zaferinden dolayı tebrik ettiği, Zelenskiy'in ise Trump'ı göreve başlama töreni için Ukrayna'ya davet ettiği görülüyor.

Biden konusunun hiç açılmadığı görülen dökümde, Trump'ın "Ben de sizi Beyaz Saray'da ağırlamak isterim. Konuşacak çok şeyimiz var ama her halükarda sizin yanınızdayız." sözleri dikkati çekti.

- ESKİ KİEV BÜYÜKELÇİSİ İFADE VERİYOR

Öte yandan azil soruşturması kapsamında çarşamba günü başlayan kamuya açık oturumlar, bugün de devam ediyor.

Mayısa kadar ABD'nin Kiev Büyükelçiliği görevini yürüten Marie Yovanovitch, bugün Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinde düzenlenen kamuya açık oturumda ifade veriyor.

Kamuya açık oturumlar, gelecek hafta da devam edecek.

- TRUMP'A YÖNELİK AZİL SORUŞTURMASI

ABD Başkanı Trump, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile temmuzda telefon görüşmesi yapmış, görüşmede Zelenskiy'e rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediği iddia edilmiş, ABD Kongresi'ndeki Demokratlar da bu iddia üzerine azil soruşturması başlatmıştı.

Trump ise Zelenskiy ile görüşmesinin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuş ancak telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık askeri ve mali yardımın askıya alındığını açıklaması dikkati çekmişti.

Beyaz Saray, görüşmenin dökümünü yayımlamış ve yardımlarla görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu.

Temsilciler Meclisi, önceki hafta yaptığı oylamayla azil soruşturmasının usullerini belirlemiş, kamuya açık oturumların yapılmasını kararlaştırmıştı.

İntiharı siyaset malzemesi yapan CHP´li başkan ve vekilin

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