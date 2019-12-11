14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8083
  • 6,4436
  • 274.053
  • 108011
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Beyaz Saray: Trump, Rusya'yı ABD seçimlerine herhangi bir müdahale girişimi konusunda uyardı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Washington'daki görüşmesinde, Rusya'yı ABD'de 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerine herhangi bir müdahale girişimine karşın uyardığı bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beyaz Saray Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Trump ve Lavrov'un bugün Beyaz Saray'da bir araya geldiği anımsatıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Lavrov'un Trump'ı ABD-Rusya ilişkilerinin son durumu hakkında bilgilendirdiğinin vurgulandığı açıklamada, "Trump, Rusya'nın ABD'deki seçimlere herhangi bir müdahale girişimi konusunda uyarıda bulundu ve Rusya'yı Ukrayna ile çatışmayı çözmeye davet etti." ifadelerine yer verildi.

Trump'ın Rusya ve Çin'i de kapsayan küresel silah kontrolüne desteğini vurguladığının aktarıldığı açıklamada, Trump'ın Rusya ile tutuklu vatandaşlara ilişkin karşılıklı adım atılması konusunun da ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Trump, İran'ın nükleer silah geliştirmesini engelleme ve Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılmasını sağlama konusunda Rusya'yı ABD'ye destek vermeye çağırdı." ifadeleri kullanıldı.

Görüşmede ayrıca Çin ile ilişkilerin ve bu ülkeyle yapılacak ticaret anlaşmasının önemine işaret edildiği aktarıldı.

4 yıllık hasret bitti, Hatice anne oğluyla kucaklaştı! İşte o anlar...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Roman açılımı" genelgesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Roman açılımı' genelgesi

ABD'nin New Jersey eyaletinde silahlı çatışma: 6 ölü

ABD'nin New Jersey eyaletinde silahlı çatışma: 6 ölü

Türkiye kınamıştı! İsveç'te Nobel protestosu

Türkiye kınamıştı! İsveç'te Nobel protestosu

Feci ölüm: Yaktığı ateşin üzerine düşüp öldü

Feci ölüm: Yaktığı ateşin üzerine düşüp öldü

Meteoroloji'den bu bölgeler için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji'den bu bölgeler için kuvvetli sağanak uyarısı

Meksika büfelerinin spesiyali ‘akrepli taco’ 

Meksika büfelerinin spesiyali ‘akrepli taco’ 

‘Rumkale’nin su altı güzelliğini göreceğiz

‘Rumkale’nin su altı güzelliğini göreceğiz

Ice Bucket Challenge’ın ilham kaynağı hayatını kaybetti

Ice Bucket Challenge’ın ilham kaynağı hayatını kaybetti
 

POPÜLER HABERLER

Teröristlerden hain tuzak! Komandolarımız faciayı engelledi

Teröristlerden hain tuzak! Komandolarımız faciayı engelledi

Yapımı 6 ay sürüyor, fiyatı tam 30 bin lira

Yapımı 6 ay sürüyor, fiyatı tam 30 bin lira

İşte deniz yaşamının en zor anları! Dev dalgalarla ölümcül mücadele

İşte deniz yaşamının en zor anları! Dev dalgalarla ölümcül mücadele

Fiyatı altını geçti! Yok denecek kadar az

Fiyatı altını geçti! Yok denecek kadar az

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA