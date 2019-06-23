Beyaz Saray, Trump'ın mektubunu doğruladı

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Beyaz Saray, Trump'ın Kim'e mektubunu doğruladı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a bir mektup gönderdiğini açıkladı.

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Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, yazılı bir açıklamayla Trump'tan Kim'e gönderildiği belirtilen mektubu doğruladı. Sözcü Sanders, açıklamasında, "Başkan Trump'tan (Kim'e) bir mektup gönderilmiştir ve iki lider arasındaki karşılıklı yazışmalar devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA'da yer alan haberde, ülkenin lideri Kim Jong-un'un, ABD Başkanı Trump'tan yeni bir mektup aldığı belirtilmişti. Kim'in mektubu okumaktan memnuniyet duyduğu ve mektup içeriğini çok güzel bulduğu kaydedilmişti.

ABD Başkanı Trump, 28-29 Haziran'da Japonya'nın Osaka kentinde G-20 Zirvesine katılarak Çin ve Rusya liderleriyle bir araya gelecek.

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