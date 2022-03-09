İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Mart 2022 Çarşamba / 6 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,646
  • EURO
    16,2789
  • ALTIN
    939.17
  • BIST100
    2042.7
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Beyaz Saray, Ukrayna'ya uçak gönderilmesine ilişkin lojistik endişeleri üzerinde çalışıyor
Dünya

Beyaz Saray, Ukrayna'ya uçak gönderilmesine ilişkin lojistik endişeleri üzerinde çalışıyor

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Polonya'nın Ukrayna'ya savaş uçağı gönderilmesiyle ilgili teklifine ilişkin 'anlaşılabilir endişelerinin' olduğunu ve konuyu 'gerginliği artırmadan' çözmek için çalıştıklarını söyledi.

AA9 Mart 2022 Çarşamba 22:37 - Güncelleme: 9 Mart 2022 Çarşamba 22:37
ABONE OL

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Savunma Bakanlığı yetkililerinin, savaş uçağı desteği konusunda Ukrayna ve NATO müttefikleri ile görüştüğünü belirten Psaki, Polonya'nın MiG-29 savaş uçaklarının Ukrayna'ya verilmesi için, ABD'nin Almanya'da Ramstein'daki hava üssüne sevke ve bu uçakları ABD'nin emrine vermeye hazır olduğu açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Psaki, "Rusya'nın hücum ettiği bir hava sahasına NATO üssünden uçak kalkması ve içinde Amerikan askerlerinin olması hem ABD hem de NATO için endişe kaynağıdır. Bu nedenle lojistik endişelerimiz var. Ukrayna'ya uçakları nasıl gerginliği tırmandırmadan vereceğimiz sorusuna yanıt arıyoruz." dedi.

- Mariupol'deki doğum hastanesinin hedef alınmasına tepki

Rusya'nın hiçbir zaman Ukrayna savaşından dolayı kendi ülkesi içinde bu kadar muhalefetle karşılaşmayı beklemediğini belirten Psaki, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "diktatör" olarak nitelendirdi.

Psaki, Rus birliklerinin Ukrayna Mariupol'deki doğum hastanesine doğrudan hava saldırısı düzenlemesine ilişkin ise "Bir anne olarak askeri gücün barbarca kullanıldığını ve masum sivillerin hedef alındığı bu görüntüleri görmek korkunç." yorumunda bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.