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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton: DEAŞ tehdidi devam ediyor

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, 'Biliyoruz ki şu an DEAŞ savaşçıları Suriye ve Irak'ta dağılmış halde varlığını sürdürüyor. DEAŞ, tehdit oluşturmaya devam ediyor.' dedi.

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABC kanalına konuk olarak DEAŞ örgütüne ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump'ın DEAŞ'ın bölgesel üstünlüğünü kaybettiğini açıklamasının örgütün tamamen bittiği anlamına gelmediğine dikkati çeken Bolton, "Biliyoruz ki şu an DEAŞ savaşçıları Suriye ve Irak'ta dağılmış halde varlığını sürdürüyor ve dünyanın diğer yerlerinde büyümeye çalışıyor. DEAŞ, tehdit oluşturmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

ABD'nin Suriye'de 400 asker tutma kararına da değinen ve bu kararın DEAŞ'ın tekrar güçlenmesini engellemek için alındığını belirten Bolton, şunları söyledi:

"ABD Başkanının (Donald Trump) aldığı Irak'taki Amerikan varlığının devam etmesi ve Suriye'de küçük bir gözlem gücünün tutulması kararındaki sebeplerden biri de DEAŞ'ın kendini yenileme ihtimalidir. Bu durumda bir daha ortaya çıkarlarsa müdahale edebiliriz."

Öte yandan, Bolton, DEAŞ'ın "yeniden dirilişini" bastırma çabalarına yardım etme konusunda İngiliz ve Fransız mevkidaşlarıyla da görüştüğünü söyledi.

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