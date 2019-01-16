Beyaz Saray’a hamburger servisi

Üniversiteler arası ulusal futbol liginde şampiyon olan oyuncuları Beyaz Saray’da ağırlayan Trump, konuklarına 300’den fazla hamburger, patates kızartması ve pizza ısmarladı. Trump, hükümetin kapanması nedeniyle ücretini kendi ödediği hazır gıda sipariş ettiğini söyledi. Hükümetin kapanması, Beyaz Saray personeli dahil kamuda 800 bin çalışanı etkiledi. Çalışanların bir kısmı zorunlu izne ayrıldı, bir kısmı da 23 gündür ücretsiz çalışıyor. Trump, federal bütçeyi, Meksika sınırına duvar ödeneği içermemesi halinde onaylamayacağı konusunda ısrarcı davranıyor. ABD’de federal hükümet 24 gündür kapalı.