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Beyaz Saray’a hamburger servisi

ABD Başkanı Donald Trump, hükümetin kapanması nedeniyle yemek hizmeti veren personelin yetersiz kaldığı gerekçesiyle Beyaz Saray’a hamburger ve pizza sipariş etti.

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Üniversiteler arası ulusal futbol liginde şampiyon olan oyuncuları Beyaz Saray’da ağırlayan Trump, konuklarına 300’den fazla hamburger, patates kızartması ve pizza ısmarladı. Trump, hükümetin kapanması nedeniyle ücretini kendi ödediği hazır gıda sipariş ettiğini söyledi. Hükümetin kapanması, Beyaz Saray personeli dahil kamuda 800 bin çalışanı etkiledi. Çalışanların bir kısmı zorunlu izne ayrıldı, bir kısmı da 23 gündür ücretsiz çalışıyor. Trump, federal bütçeyi, Meksika sınırına duvar ödeneği içermemesi halinde onaylamayacağı konusunda ısrarcı davranıyor. ABD’de federal hükümet 24 gündür kapalı.

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