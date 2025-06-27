ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trump İran'la ilgili sorulan soru üzerine "İran'ın nükleere döneceğini sanmıyorum" diye konuştu.

ABD Başkanı "İran'ın görüşmek istediğini" de söyledi.

Trump, İran'ın nükleer tesislerinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ya da saygı duyulabilecek birilerinin teftiş etmesi gerektiğini ifade etti.

Hamaney'e seslenen Trump, "Sen büyük inanca sahip bir adamsın. Gerçeği söylemelisin. Feci şekilde dayak yediniz. İsrail de ağır darbe aldı." şeklinde konuştu.

Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Eğer İran'ın bomba yapmaya yetecek kadar zenginleştirilmiş uranyuma sahip olduğu ortaya çıkarsa, hiç tereddüt etmeden İran'ı tekrar bombalarım.

İran ve İsrail tükendi. İran'ın en son düşündüğü şey nükleer mesele. Bölge tam bir kaos içinde.

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