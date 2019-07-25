TÜRKİYE’YE yaptırım uygulamak istemeyen ABD Başkanı Donald Trump, yaptırım yanlısı 45 Cumhuriyetçi senatörle Beyaz Saray’da ikna toplantısı düzenledi. Trump’ın yaptırım yerine Türkiye ile müzakere edilmesini gündeme getirdiği ve bunun da çetin tartışmalara neden olduğunu belirtti. Trump’ın senatörlerle bir saati aşkın süre görüştüğü ve Türkiye’ye ilişkin “ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası” (CAATSA) bağlamındaki muhtemel yaptırımların değerlendirildiği kaydedildi. Görüşmeye önde gelen Cumhuriyetçi senatörlerden Lindsey Graham, Tom Cotton, Mitch McConnell, Rand Paul, Marco Rubio ve James Risch gibi isimlerin katıldığı bildirildi. Görüşmeye ilişkin Beyaz Saray’dan herhangi bir açıklama yapılmadı.

“F-35’İ SATMAK İSTERDİM”

AMERİKAN CNN kanalında yer alan ve toplantıya katılan iki Cumhuriyetçi senatöre dayandırılan haberde, Trump ile senatörler arasındaki fikir ayrılığına vurgu yapıldı. Trump,’ın Cumhuriyetçi senatörlere Rus silahı almasından dolayı Türkiye’ye yaptırım uygulamak istemediğini anlattığı vurgulandı. Habere göre Trump, kendi yönetiminin almak durumunda kaldığı F-35 kararı dolayısıyla bir kez daha Barack Obama yönetimini suçladı ve “Halen Türkiye’ye F-35 uçaklarını satabiliyor olmayı isterdim.” yorumunu yaptı. Trump, Türkiye’ye S-400’lerden dolayı yaptırım uygulamak istemediğini senatörlere ifade etti. Toplantıda Trump’ın, Türkiye ve S-400 dışındaki iç konularına da girdiği ve bazı eski senatörleri İran konusunda suçladığı da aktarıldı. Washington Post gazetesinde yer alan haberde de Trump’ın, “NATO müttefiki Türkiye’ye CAATSA yaptırımlarının tamamının uygulanmasına karşı çıktığını” dile getirdiği bildirildi.

YAPTIRIM YERİNE MÜZAKERE

HABERDE, ABD Başkanı’nın yaptırımlardan ziyade Türkiye ile nasıl müzakere edilmesi gerektiği konusuna vurgu yaptığı ifade edildi. Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı James E. Risch’in çektiği senatörler Trump’tan Türkiye’ye yönelik yaptırımları ertelememesini istedi. Trump’ın ise sert yaptırımlar yerine, Türkiye ile müzakere etme seçeneğini savunduğu ve bunun da Risch ile Trump arasında “çetin bir tartışmaya” neden olduğu belirtildi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Risch’in sözcüsü, “Odadaki herkes birçok seçenek olduğunu biliyordu. Konunun her yönünde güçlü ve ateşli bir tartışma vardı” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN TRUMP YAPTIRIMA iLGiSiZ

AYRICA toplantıya katılan bazı senatörler, toplantı başlığının Türkiye yaptırımları olmasına karşın Trump’ın bu konuya ilgisiz göründüğünü ve bunun yerine sağlık sigortası, göç ve bütçe anlaşması gibi konuları birkaç kez açtığını söyledi. Trump’a yakın isimlerden Senatör David Perdue, “Türkiye’nin şu anda ne yapmaya çalıştığına bakarsanız, Başkan’ın yapmaya çalıştığı şey bu konuya daha geniş bir yaklaşım getirmek. Bölgedeki daha büyük konulara ve büyük ülkelerin neler yaptığına bakarsanız, daha farklı bir durum göreceksiniz. Müttefiklikler geliştirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Öte yandan Trump, sert yaptırımlar yerine Türkiye ile müzakereleri önerirken, Bob Menendez öncülüğündeki bir grup Demokrat senatör de Trump’a mektup yollayarak yaptırım çağrısı yaptı.