Beyaz Saray’da çekilme çatlağı

Başkan Erdoğan’la geçen hafta gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda terörün kökünü kazıma konusundaki kararlılığını gören ABD Başkanı Donald Trump’ın askerlerini Suriye’den çekme kararı Amerikan gündemine bomba gibi düştü. Ortadoğu’da İran’ın hedef alınmasını isteyen Cumhuriyetçilerin İsrail destekli şahin Senatörleri Trump’ın kararını eleştirip Başkan’dan geri adım atmasını isterken, çekilme, Beyaz Saray’da da bölünmeye neden olduğu ortaya çıktı. Trump ise talimatının sürpriz olmadığını söyledi.

BOLTON BUNALIMDA

Suriye’den çekilme kararının perde arkasını aktaran Amerikan Foreign Policy dergisi, Türkiye’ye ödün verildiğini ve sürecin Beyaz Saray’da askeri kanat ile diplomatlar arasında ayrışmaya neden olduğunu yazdı. Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın ‘İran’a karşı koymak için Washington’un askeri varlığını sürdürmesi gerektiği argümanının’ Trump’ı ikna etmediğini aktaran dergi, Savunma Bakanı Jim Mattis’in de Başkan üzerinde hiçbir etkisinin kalmadığını ifade etti. Foreign Policy ayrıca, Bolton’ın, Trump’ın kararını belirleyen Başkan Erdoğan ile telefon görüşmesinden beri bunalımda olduğunu öne sürdü.

BOMBARDIMAN DURDU

Karara Senatörler de tepki gösterdi. Trump’ın güçlü destekçisi Lindsey Graham, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, kararın ABD için dünyada yıkıcı sonuçlar doğuracağını vurguladı ve “Amerika’nın çekilmesi, DEAŞ, İran, Esad rejimi ve Rusya için büyük bir kazanç olur” derken, Cumhuriyetçi Marco Rubio da Suriye’den çekilmenin hata olduğunu savundu. Öte yandan Pentagon, Suriye’deki tüm hava saldırılarını durdurduklarını açıkladı.

PYD’den ABD’ye tehdit: DEAŞ’lıları serbest bırakıyoruz

Türkiye’nin operasyon hazırlığı yaptığı Fırat’ın doğusunda ABD’nin çekilmesiyle en büyük destekçisini kaybedecek olan terör örgütü PYD/PKK, Pentagon’u DEAŞ’la tehdit etti. Yerel kaynaklar PYD’li teröristlerin, hapishanelerinde beslediği terör örgütü DEAŞ üyesi 3 bin 200 mahkumu serbest bırakmayı değerlendirdiğini bildirdi. Çekilme kararı sonrası korkuya kapılan terör örgütünün paravanı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ise ABD’nin hamlesinin DEAŞ’ın hortlamasına neden olacağını savundu. SDG’den yapılan açıklamada “ABD’nin çekilmesi DEAŞ’ın yeniden doğuşuna izin verecek. Düşman güçlerin savaşında halk arada kalacak” denildi.

‘Niye şaşırdınız ki’

ABD Başkanı ise dün Twitter’dan yaptığı açıklamada “Suriye’den çıkmak sürpriz gelmemeli. Ben bunun için yıllardır kampanya yürütüyorum ve 6 ay önce kamuoyuna açıkladım. Eve dönme ve yeniden inşa zamanı” ifadeleriyle kararını savundu. Trump, mesajının devamında “ABD, trilyonlarca doları harcayıp hiçbir şey alamadan Ortadoğu’nun polisliğini mi yapmak istiyor? Biz orada ebediyen olmak mı istiyoruz? Nihayet diğerleri için de savaşma zamanı…” dedi. Rusya ve iran’ın ABD’nin çekilmesinden memnun olmadığına dikkat çeken Trump, “DEAŞ’la biz olmadan savaşmak zorundalar” diye konuştu.