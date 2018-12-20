Beyaz Saray’da çekilme çatlağı
Donald Trump’ın askerlerini Suriye’den çekme kararı ABD siyasetini böldü. Beyaz Saray’da askeri kanat ile Başkan’ın arasının açıldığı öğrenilirken, Cumhuriyetçi Senatörlerin hata yapmakla suçladığı Trump ise kendini “Ortadoğu’nun polisliğini mi yapmak istiyoruz” diye savundu.
Başkan Erdoğan’la geçen hafta gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda terörün kökünü kazıma konusundaki kararlılığını gören ABD Başkanı Donald Trump’ın askerlerini Suriye’den çekme kararı Amerikan gündemine bomba gibi düştü. Ortadoğu’da İran’ın hedef alınmasını isteyen Cumhuriyetçilerin İsrail destekli şahin Senatörleri Trump’ın kararını eleştirip Başkan’dan geri adım atmasını isterken, çekilme, Beyaz Saray’da da bölünmeye neden olduğu ortaya çıktı. Trump ise talimatının sürpriz olmadığını söyledi.
BOLTON BUNALIMDA
Suriye’den çekilme kararının perde arkasını aktaran Amerikan Foreign Policy dergisi, Türkiye’ye ödün verildiğini ve sürecin Beyaz Saray’da askeri kanat ile diplomatlar arasında ayrışmaya neden olduğunu yazdı. Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın ‘İran’a karşı koymak için Washington’un askeri varlığını sürdürmesi gerektiği argümanının’ Trump’ı ikna etmediğini aktaran dergi, Savunma Bakanı Jim Mattis’in de Başkan üzerinde hiçbir etkisinin kalmadığını ifade etti. Foreign Policy ayrıca, Bolton’ın, Trump’ın kararını belirleyen Başkan Erdoğan ile telefon görüşmesinden beri bunalımda olduğunu öne sürdü.
BOMBARDIMAN DURDU
Karara Senatörler de tepki gösterdi. Trump’ın güçlü destekçisi Lindsey Graham, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, kararın ABD için dünyada yıkıcı sonuçlar doğuracağını vurguladı ve “Amerika’nın çekilmesi, DEAŞ, İran, Esad rejimi ve Rusya için büyük bir kazanç olur” derken, Cumhuriyetçi Marco Rubio da Suriye’den çekilmenin hata olduğunu savundu. Öte yandan Pentagon, Suriye’deki tüm hava saldırılarını durdurduklarını açıkladı.
PYD’den ABD’ye tehdit: DEAŞ’lıları serbest bırakıyoruz
Türkiye’nin operasyon hazırlığı yaptığı Fırat’ın doğusunda ABD’nin çekilmesiyle en büyük destekçisini kaybedecek olan terör örgütü PYD/PKK, Pentagon’u DEAŞ’la tehdit etti. Yerel kaynaklar PYD’li teröristlerin, hapishanelerinde beslediği terör örgütü DEAŞ üyesi 3 bin 200 mahkumu serbest bırakmayı değerlendirdiğini bildirdi. Çekilme kararı sonrası korkuya kapılan terör örgütünün paravanı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ise ABD’nin hamlesinin DEAŞ’ın hortlamasına neden olacağını savundu. SDG’den yapılan açıklamada “ABD’nin çekilmesi DEAŞ’ın yeniden doğuşuna izin verecek. Düşman güçlerin savaşında halk arada kalacak” denildi.
‘Niye şaşırdınız ki’
ABD Başkanı ise dün Twitter’dan yaptığı açıklamada “Suriye’den çıkmak sürpriz gelmemeli. Ben bunun için yıllardır kampanya yürütüyorum ve 6 ay önce kamuoyuna açıkladım. Eve dönme ve yeniden inşa zamanı” ifadeleriyle kararını savundu. Trump, mesajının devamında “ABD, trilyonlarca doları harcayıp hiçbir şey alamadan Ortadoğu’nun polisliğini mi yapmak istiyor? Biz orada ebediyen olmak mı istiyoruz? Nihayet diğerleri için de savaşma zamanı…” dedi. Rusya ve iran’ın ABD’nin çekilmesinden memnun olmadığına dikkat çeken Trump, “DEAŞ’la biz olmadan savaşmak zorundalar” diye konuştu.
Putin: Çekilme belirtisi yok
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, büyük yıl sonu basın toplantısında ABD’nin Suriye’den çekilme kararını değerlendirdi. Başkent Moskova’da tam 17 senedir düzenlediği ve binlerce gazetecinin sorularını yanıtladığı etkinlikte konuşan Putin, “DEAŞ’ın Suriye’de yenildiği konusunda ABD Başkanı Trump ile genel olarak aynı fikirdeyim. Amerikan askerlerinin Suriye’den çekileceği konusunuysa bilmiyorum. Biz henüz herhangi bir geri çekilme belirtisi görmüyoruz” dedi. Afganistan’ı örnek gösteren Rus lider, “ABD daha önce de defalarca Afganistan’dan çekileceğini söylemişti fakat hala oradalar” diye konuştu.
İsrail: Suriye’de daha saldırgan davranacağız
Washington’ın çekilme kararını açıklamasının ardından, İsrail’den gözdağı geldi. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ‘Suriye’deki İran varlığına karşı son derece saldırganca davranacaklarını’ duyurdu. Netanyahu, “İran’ın Suriye’deki kök salma çabalarına karşı son derece saldırganca hareket etmeye devam edeceğiz. Bunu ABD’nin tam desteği ile yapacağız” ifadelerini kullandı.
Teröristlere Fransa ve Almanya hamilik edecek
Pentagon’un çekilmesinin ardında bölgede başıboş kalan terör örgütü PYD/PKK’ya, İngiltere’nin ardından Fransa da sahip çıktı. Fransa’nın Avrupa Birliği (AB) İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Nathalie Loiseau, CNews kanalına verdiği mülakatta, askerlerinin şimdilik Suriye’de kalmaya devam edeceğini söyledi. Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ’ın her zamankinden daha zayıf olduğunu belirterek, örgütün topraklarının yüzde 90’nını kaybettiğini ve önceden sahip olduğu lojistiğin artık olmadığını ifade etti. Öte yandan Almanya Dışişyeri Bakanı Heiko Maas da Trump’ın DEAŞ’la mücadeleyi baltaladığını dile getirdi.
NATO: MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ
NATO’nun, ABD’nin Suriye’den çekilme ve DEAŞ’ın toprak, finansman ve destek elde etmesine karşı müttefiklerle çalışmaya devam etme kararını dikkate aldığı açıklandı. Geri çekilme kararını değerlendiren bir NATO yetkilisi, “ABD’nin DEAŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyon’a bağlılığını memnuniyetle karşılıyoruz” ifadesini kullandı.
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