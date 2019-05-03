21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9655
  • 6,6763
  • 243.667
  • 94.179
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Beyaz Saray’da işgal kavgası!

Maduro iktidarına yönelik darbe girişiminden önce Beyaz Saray’da gerçekleştirilen toplantıda Venezuela’yı işgal kavgası yaşandığı ortaya çıktı. Pentagon’un, Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton’ın müdahale ısrarı üzerine, Latin Amerika’da askeri gerginliği reddettiği belirtildi. 

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Venezuela’da ABD destekli kukla muhalif lider Juan Guaido’nun Salı günü başlattığı ve bozguna uğrayan kalkışmasının ardından Amerikan basını, darbenin Beyaz Saray’dan yürütüldüğünü kanıtlayan haberlere imza attı. Darbe girişiminden önce ABD Başkanı’nın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile Savunma Bakanlığı (Pentagon) arasındaki görüşmelerde, askeri kanadın işgal planlarına karşı çıktığı bildirildi. 

PENTAGON ASKERİ  GERGİNLİK İSTEMİYOR 

Amerikan Washington Post gazetesine bilgi veren isimsiz yetkililer, darbe ve işgal seçeneklerinin masaya yatırıldığı toplantıda Bolton’ın ekibinin Pentagon’dan Venezuela’yı işgal planı hazırlamalarını talep etti. Bunun üzerine askeri seçenekleri dışlayan detaylı bir sunum yapan ABD Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Paul Selva’nın sözünün sürekli ‘işgal senaryoları’ için kesildiği öğrenilirken, yetkililer, Amerikalı askerin aniden sinirlendiğini kaydetti. Sakin bir kişiliğe sahip olduğuna dikkat çekilen haberde, Selva’nın masaya yumruğunu vurarak “Pentagon Latin Amerika’da askeri gerginlik istemiyor” dediği kaydedildi. Yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela konusunda geniş yetki tanıdığı Bolton’ın gittikçe agresif bir politikaya zorlayarak Beyaz Saray’da bazılarını kızdırdığını aktardı. 

MADURO’CULARDAN KİRLİ PAZARLIK 

Öte yandan, Venezuela’da ABD destekli muhaliflerin, 2 aydır Maduro’nun yakın çevresiyle Başkan’ın iktidarı bırakması konusunda gizli görüşmeler yaptığı iddia edildi. Amerikan gazeteleri Wall Street Journal ve Washington Post’ta yer alan haberlere göre, muhaliflerle masaya oturan Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, Yüksek Mahkeme Başkanı Maikel Moreno ve Venezuela Askeri İstihbarata Karşı Koyma Genel Müdürü Ivan Rafael Hernandez’e Maduro sonrası dönemde makamlarını koruma veya yurt dışına güvenli kaçış garantisi verildi. Görüşmelerin pazartesi günü başarısızlıkla sonuçlandığı kaydedilirken, çöken pazarlıkların ardından darbecilerin askeri kalkışmayı bir gün erkene aldığı dile getirildi. 

Pompeo’dan Venezuela telefonu

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında karşılıklı suçlamalarla dolu bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Pompeo Rusya’ya, ‘Maduro’ya desteğini sonlandırması’ çağrısında bulundu. Lavrov ise ABD’li mevkidaşına “Washington’ın Venezuela’nın içişlerine müdahalesi uluslararası hukuku alenen ihlal etmektedir” şeklinde karşılık verdi.  

Savunma Bakanı kim için çalışıyor?

Maduro iktidarını hedef alan darbe girişiminin ardından gözler Savunma Bakanı Padrino Lopez’e çevrildi. Amerikan basını her fırsatta Maduro’ya sadakatini açıklayan Bakan’ın ikili oynadığını iddia etti. Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, görüşmelerde Lopez muhaliflerden Maduro için ‘onurlu görev bırakma’ garantisi talep etti. Haberde ayrıca, pazarlıkların ardından Lopez’in Rus askeri yetkililere de darbeye ilişkin bilgi verdiği kaydedildi.

Maduro’dan Ulusal Değişim Planı

Venezuela’da CIA destekli darbe girişimiyle hedef alınan seçilmiş Devlet Başkanı Nicolas Maduro, kukla muhalif lider Juan Guaido’nun kitlesiyle ilişki kurmak adına halkın şikayet ve önerilerini dinlemek için Ulusal Değişim Planı uygulanacağını duyurdu. Başkent Caracas’taki Başkanlık Sarayı Miraflores’in karşısındaki Sucre Bulvarında, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kapsamında düzenlenen etkinlikte konuşan Maduro, “Ülkeyi daha ileriye götürebilmek, neler yapmamız gerektiğine dair halkın görüşünü ve tekliflerini almak için 4-5 Mayıs’ta halkımızı diyalog ve aksiyon planı olan Ulusal Değişim Planına katılmaya davet ediyorum” dedi. 80’den fazla sosyal kuruluşu bir araya getiren Bolivarcı Halk Kongresini (CPB) özel bir oturuma çağıran Maduro, ülkedeki bütün valiler ve belediye başkanlarından da ulusal değişim planı çerçevesinde önerilerini beklediğini kaydetti. Ülkede yönetimin topla tüfekle ele geçirilemeyeceğini belirten Maduro, “Kim Miraflores’e gelmek istiyorsa, tek bir şey  yapması gerekir; halkın oyuyla seçimi kazanmak” diye konuştu. 

Denizde kelepçeli ölüm oyunu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Savcı Sayan hastaneye kaldırıldı

Savcı Sayan hastaneye kaldırıldı

Satanist Tapınak: ABD tarafından resmen tanındık

Satanist Tapınak: ABD tarafından resmen tanındık

Yer testinde alev aldı

Yer testinde alev aldı

Sarı Saltuk'un torunları: Türbede define arayanlar yakalansın

Sarı Saltuk'un torunları: Türbede define arayanlar yakalansın

Büyükelçiliğe sığınmıştı... Yakalama kararı çıkarıldı

Büyükelçiliğe sığınmıştı... Yakalama kararı çıkarıldı

'Kaddafi'nin altınları' deyip milyonluk vurgun yaptılar

'Kaddafi'nin altınları' deyip milyonluk vurgun yaptılar

Şov yıldızıydı, Savunma Bakanı oldu

Şov yıldızıydı, Savunma Bakanı oldu

Bakanlıktan ‘Metro gelirlerine el konulacak’ haberlerine yalanlama

Bakanlıktan ‘Metro gelirlerine el konulacak’ haberlerine yalanlama
 

POPÜLER HABERLER

Kayıp çocuklar böyle bulundu

Kayıp çocuklar böyle bulundu

İlk defa görüntülendi!

İlk defa görüntülendi!

150 yıllık tramvaylar görücüye çıktı

150 yıllık tramvaylar görücüye çıktı

Dünyada bir ilk, yakında TSK envanterine girecek

Dünyada bir ilk, yakında TSK envanterine girecek

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA