Beyaz Saray’da işgal kavgası!
Maduro iktidarına yönelik darbe girişiminden önce Beyaz Saray’da gerçekleştirilen toplantıda Venezuela’yı işgal kavgası yaşandığı ortaya çıktı. Pentagon’un, Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton’ın müdahale ısrarı üzerine, Latin Amerika’da askeri gerginliği reddettiği belirtildi.
Venezuela’da ABD destekli kukla muhalif lider Juan Guaido’nun Salı günü başlattığı ve bozguna uğrayan kalkışmasının ardından Amerikan basını, darbenin Beyaz Saray’dan yürütüldüğünü kanıtlayan haberlere imza attı. Darbe girişiminden önce ABD Başkanı’nın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile Savunma Bakanlığı (Pentagon) arasındaki görüşmelerde, askeri kanadın işgal planlarına karşı çıktığı bildirildi.
PENTAGON ASKERİ GERGİNLİK İSTEMİYOR
Amerikan Washington Post gazetesine bilgi veren isimsiz yetkililer, darbe ve işgal seçeneklerinin masaya yatırıldığı toplantıda Bolton’ın ekibinin Pentagon’dan Venezuela’yı işgal planı hazırlamalarını talep etti. Bunun üzerine askeri seçenekleri dışlayan detaylı bir sunum yapan ABD Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Paul Selva’nın sözünün sürekli ‘işgal senaryoları’ için kesildiği öğrenilirken, yetkililer, Amerikalı askerin aniden sinirlendiğini kaydetti. Sakin bir kişiliğe sahip olduğuna dikkat çekilen haberde, Selva’nın masaya yumruğunu vurarak “Pentagon Latin Amerika’da askeri gerginlik istemiyor” dediği kaydedildi. Yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela konusunda geniş yetki tanıdığı Bolton’ın gittikçe agresif bir politikaya zorlayarak Beyaz Saray’da bazılarını kızdırdığını aktardı.
MADURO’CULARDAN KİRLİ PAZARLIK
Öte yandan, Venezuela’da ABD destekli muhaliflerin, 2 aydır Maduro’nun yakın çevresiyle Başkan’ın iktidarı bırakması konusunda gizli görüşmeler yaptığı iddia edildi. Amerikan gazeteleri Wall Street Journal ve Washington Post’ta yer alan haberlere göre, muhaliflerle masaya oturan Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, Yüksek Mahkeme Başkanı Maikel Moreno ve Venezuela Askeri İstihbarata Karşı Koyma Genel Müdürü Ivan Rafael Hernandez’e Maduro sonrası dönemde makamlarını koruma veya yurt dışına güvenli kaçış garantisi verildi. Görüşmelerin pazartesi günü başarısızlıkla sonuçlandığı kaydedilirken, çöken pazarlıkların ardından darbecilerin askeri kalkışmayı bir gün erkene aldığı dile getirildi.
Pompeo’dan Venezuela telefonu
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında karşılıklı suçlamalarla dolu bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Pompeo Rusya’ya, ‘Maduro’ya desteğini sonlandırması’ çağrısında bulundu. Lavrov ise ABD’li mevkidaşına “Washington’ın Venezuela’nın içişlerine müdahalesi uluslararası hukuku alenen ihlal etmektedir” şeklinde karşılık verdi.
Savunma Bakanı kim için çalışıyor?
Maduro iktidarını hedef alan darbe girişiminin ardından gözler Savunma Bakanı Padrino Lopez’e çevrildi. Amerikan basını her fırsatta Maduro’ya sadakatini açıklayan Bakan’ın ikili oynadığını iddia etti. Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, görüşmelerde Lopez muhaliflerden Maduro için ‘onurlu görev bırakma’ garantisi talep etti. Haberde ayrıca, pazarlıkların ardından Lopez’in Rus askeri yetkililere de darbeye ilişkin bilgi verdiği kaydedildi.
Maduro’dan Ulusal Değişim Planı
Venezuela’da CIA destekli darbe girişimiyle hedef alınan seçilmiş Devlet Başkanı Nicolas Maduro, kukla muhalif lider Juan Guaido’nun kitlesiyle ilişki kurmak adına halkın şikayet ve önerilerini dinlemek için Ulusal Değişim Planı uygulanacağını duyurdu. Başkent Caracas’taki Başkanlık Sarayı Miraflores’in karşısındaki Sucre Bulvarında, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kapsamında düzenlenen etkinlikte konuşan Maduro, “Ülkeyi daha ileriye götürebilmek, neler yapmamız gerektiğine dair halkın görüşünü ve tekliflerini almak için 4-5 Mayıs’ta halkımızı diyalog ve aksiyon planı olan Ulusal Değişim Planına katılmaya davet ediyorum” dedi. 80’den fazla sosyal kuruluşu bir araya getiren Bolivarcı Halk Kongresini (CPB) özel bir oturuma çağıran Maduro, ülkedeki bütün valiler ve belediye başkanlarından da ulusal değişim planı çerçevesinde önerilerini beklediğini kaydetti. Ülkede yönetimin topla tüfekle ele geçirilemeyeceğini belirten Maduro, “Kim Miraflores’e gelmek istiyorsa, tek bir şey yapması gerekir; halkın oyuyla seçimi kazanmak” diye konuştu.
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