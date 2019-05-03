Beyaz Saray’da işgal kavgası!

Venezuela’da ABD destekli kukla muhalif lider Juan Guaido’nun Salı günü başlattığı ve bozguna uğrayan kalkışmasının ardından Amerikan basını, darbenin Beyaz Saray’dan yürütüldüğünü kanıtlayan haberlere imza attı. Darbe girişiminden önce ABD Başkanı’nın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile Savunma Bakanlığı (Pentagon) arasındaki görüşmelerde, askeri kanadın işgal planlarına karşı çıktığı bildirildi.

PENTAGON ASKERİ GERGİNLİK İSTEMİYOR

Amerikan Washington Post gazetesine bilgi veren isimsiz yetkililer, darbe ve işgal seçeneklerinin masaya yatırıldığı toplantıda Bolton’ın ekibinin Pentagon’dan Venezuela’yı işgal planı hazırlamalarını talep etti. Bunun üzerine askeri seçenekleri dışlayan detaylı bir sunum yapan ABD Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Paul Selva’nın sözünün sürekli ‘işgal senaryoları’ için kesildiği öğrenilirken, yetkililer, Amerikalı askerin aniden sinirlendiğini kaydetti. Sakin bir kişiliğe sahip olduğuna dikkat çekilen haberde, Selva’nın masaya yumruğunu vurarak “Pentagon Latin Amerika’da askeri gerginlik istemiyor” dediği kaydedildi. Yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela konusunda geniş yetki tanıdığı Bolton’ın gittikçe agresif bir politikaya zorlayarak Beyaz Saray’da bazılarını kızdırdığını aktardı.

MADURO’CULARDAN KİRLİ PAZARLIK

Öte yandan, Venezuela’da ABD destekli muhaliflerin, 2 aydır Maduro’nun yakın çevresiyle Başkan’ın iktidarı bırakması konusunda gizli görüşmeler yaptığı iddia edildi. Amerikan gazeteleri Wall Street Journal ve Washington Post’ta yer alan haberlere göre, muhaliflerle masaya oturan Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, Yüksek Mahkeme Başkanı Maikel Moreno ve Venezuela Askeri İstihbarata Karşı Koyma Genel Müdürü Ivan Rafael Hernandez’e Maduro sonrası dönemde makamlarını koruma veya yurt dışına güvenli kaçış garantisi verildi. Görüşmelerin pazartesi günü başarısızlıkla sonuçlandığı kaydedilirken, çöken pazarlıkların ardından darbecilerin askeri kalkışmayı bir gün erkene aldığı dile getirildi.

Pompeo’dan Venezuela telefonu ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında karşılıklı suçlamalarla dolu bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Pompeo Rusya’ya, ‘Maduro’ya desteğini sonlandırması’ çağrısında bulundu. Lavrov ise ABD’li mevkidaşına “Washington’ın Venezuela’nın içişlerine müdahalesi uluslararası hukuku alenen ihlal etmektedir” şeklinde karşılık verdi. Savunma Bakanı kim için çalışıyor? Maduro iktidarını hedef alan darbe girişiminin ardından gözler Savunma Bakanı Padrino Lopez’e çevrildi. Amerikan basını her fırsatta Maduro’ya sadakatini açıklayan Bakan’ın ikili oynadığını iddia etti. Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, görüşmelerde Lopez muhaliflerden Maduro için ‘onurlu görev bırakma’ garantisi talep etti. Haberde ayrıca, pazarlıkların ardından Lopez’in Rus askeri yetkililere de darbeye ilişkin bilgi verdiği kaydedildi.