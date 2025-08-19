Beyaz Saray'daki görüşmeden yeni zirve planı çıktı! Tarih verildi: İstanbul da masada

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska'da geçtiğimiz günlerde bir araya gelen Donald Trump, bu kez Ukrayna lideri Volodimir Zelenski'yi Beyaz Saray'da ağırladı.

Trump ve Zelenski, ikili görüşme sonrası AB ve NATO liderleriyle bir araya geldi. Trump, toplantı sürerken Rusya lideri Putin ile 40 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi.

İngiliz Financial Times gazetesi, Ukrayna'nın güvenlik garantisi karşılığında Trump'a 100 milyar dolarlık silah anlaşması önerdiğini öne sürdü.

Trump toplantının ardından, Putin ve Zelenski arasında bir görüşmenin gerçekleşeceğini, zirvenin yapılacağı yere ise henüz karar vermediklerini açıkladı.

Bu arada AFP, Putin'in Trump'a "Zelenski ile görüşmeye hazır olduğunu" söylediğini duyurdu. Öte yandan zirveye ev sahipliği yapacak yerler arasında İstanbul'un da değerlendirildiği öğrenildi.

İşte dakika dakika yaşananlar:

04.29 ZELENSKİ: PUTİN İLE İKİLİ BİR GÖRÜŞMEYE HAZIR OLDUĞUMUZU TEYİT ETTİM

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili müzakereye hazır olduğunu bildirdi.

Ukrayna merkezli RBC-Ukraine ajansının haberine göre Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ev sahipliğinde Beyaz Saray'da düzenlenen toplantı sonrası gazetecilere değerlendirmede bulundu.

ABD ve Avrupa liderlerinin katılımıyla yapılması planlanan üçlü formatlı görüşme öncesi Putin ile ikili müzakereye hazır olduğunu bildiren Zelenskiy, "sancılı sorunların" çözümünde liderlik düzeyinin önemini vurguladı.

Zelenskiy, "Dediğim gibi, liderlik düzeyinde her türlü formata hazırız. Çünkü tüm bu karmaşık ve sancılı sorunları ancak liderlik düzeyinde çözebiliriz. Bu nedenle Putin ile ikili bir görüşmeye hazır olduğumuzu teyit ettim ve tüm Avrupa liderleri tarafından da desteklendim ve ardından üçlü bir görüşme bekliyorum." ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Japonya ve Avustralya dahil 30 ülkenin Ukrayna için güvenlik garantisi çerçevesi üzerinde çalıştığını ve ABD'nin bu girişime katılmak istediğini açıkladığını belirtti.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Washington'da ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle yapılan toplantının ardından basın toplantısı düzenledi.

Alaska'daki Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesinin ardından Washington'daki görüşmede "3 adım ileri" gidildiğini aktaran Stubb, Trump, Putin ve Zelenskiy'nin bir araya geleceği üçlü zirve için hazırlıklara başlandığını söyledi.

Stubb, "Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünün uzun vadede korunmasını sağlamalıyız." dedi.

02.59 ALMANYA BAŞBAKANI MERZ, PUTİN VE ZELENSKİY'NİN 2 HAFTA İÇİNDE BİR ARAYA GELECEĞİNİ SÖYLEDİ

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir araya geleceği zirvenin 2 hafta içinde yapılacağını bildirdi.

Zelenskiy'i desteklemek ve Avrupa'nın ortak çıkarlarını korumak için buraya geldiklerini dile getiren Merz, olası müzakereye Ukrayna'nın da katılması gerektiğini belirttiklerini ve böyle bir zirvenin ancak ateşkes sağlanması durumunda yapılabileceğini ilettiklerini söyledi.

Merz, "İkincisi, böyle bir zirve için kapsamlı hazırlıklar yapılmalıdır. Rusya Devlet Başkanının böyle bir zirveye katılmaya cesaret edip etmeyeceğini bilmiyoruz. Bu nedenle ikna çalışmalarına ihtiyaç var." dedi.

Başbakan Merz, "Bir ara verildi ve bu sırada ABD Başkanı, Rus Devlet Başkanı ile telefonda görüştü ve Rusya Devlet Başkanı ile Ukrayna Devlet Başkanı arasında önümüzdeki 2 hafta içinde bir görüşme yapılacağına karar verildi." diye konuştu.

02.04 UKRAYNA'DAN, GÜVENLİK GARANTİLERİ SONRASI ABD'YE 100 MİLYAR DOLARLIK SİLAH SATIN ALIMI ANLAŞMASI TEKLİFİ

Ukrayna, güvenlik garantileri sonrası ABD'ye 100 milyar dolarlık silah satın alımı ve 50 milyar dolarlık bir insansız hava aracı üretim anlaşması teklif etti.

01.49 KREMLİN: PUTİN VE TRUMP ARASINDA SAMİMİ VE OLDUKÇA YAPICI BİR TELEFON GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında samimi ve yapıcı bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiğini bildirdi.

01.38 ALMANYA BAŞBAKANI MERZ: "(RUSYA-UKRAYNA) SONRAKİ GÖRÜŞMELERE GEÇMEDEN ÖNCE ATEŞKES SAĞLANMALIDIR"

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Washington'da ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle yaptıkları toplantının iyi geçtiğini belirterek, sonraki görüşmelere geçilmeden önce ateşkes sağlanması gerektiğini vurguladı.

01.35 TRUMP, PUTİN İLE ZELENSKİY'İ BİR ARAYA GETİRECEK ZİRVE İÇİN HAZIRLIKLARA BAŞLADIĞINI AÇIKLADI

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupalı liderlerle görüşmesinin çok iyi geçtiğini ve bu görüşmenin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin bir araya geleceği ve kendisinin de katılacağı üçlü zirve için hazırlıklara başladığını açıkladı.

00.51 TRUMP'IN ZELENSKİY VE AVRUPALI LİDERLERLE GÖRÜŞMESİ SONA ERDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle bir araya geldiği görüşmenin sona erdiği bildirildi. ABD medyasına yansıyan haberlere göre görüşme yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü.

00.16 BİLD GAZETESİ: TRUMP, ZELENSKİY VE AVRUPALI LİDERLERLE YAPTIĞI GÖRÜŞME SIRASINDA PUTİN'İ ARADI

Alman Bild gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Avrupalı liderler ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı toplantı sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i telefonla aradığını öne sürdü.

23.56 TRUMP: PUTİN'İN UKRAYNA'YA SAĞLANACAK GÜVENLİK GARANTİLERİNİ KABUL ETMESİ ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIM

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna barışı konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantilerini kabul etmesinin çok önemli bir adım olduğunu söyledi.