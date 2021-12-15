Beyaz Saray'daki Müslüman... Fikir adamı Robert Crane vefat etti

AA 15 Aralık 2021 Çarşamba 23:10 - Güncelleme: 15 Aralık 2021 Çarşamba 23:10

ABD'deki en etkili Müslüman fikir adamları arasında gösterilen ve 1970'lerde Washington'da adından sıkça söz ettiren Crane, 92 yaşında vefat etti.

Aileye yakın kaynakların ABD medyasına yaptığı açıklamaya göre, Crane, 13 Aralık'ta hayata gözlerini yumdu.

ABD merkezli birçok Müslüman sivil toplum kuruluşu da ülkedeki önemli Müslüman entelektüeller arasında yer alan Crane için taziye mesajları yayımladı.

- ROBERT DİCKSON CRANE KİMDİR?

Massachusetts'te 1929'da dünyaya gelen Crane, Harvard Üniversitesindeki eğitiminin ardından Münih Üniversitesinde teoloji dersleri aldı ve totaliter rejimler üzerine çalıştı.

ABD'ye döndükten sonra Northwestern ve Harvard üniversitelerinde lisans üstü eğitimine devam eden Crane, Harvard Uluslararası Hukuk Dergisi'ni kurdu ve aynı üniversitenin Uluslararası Hukuk Cemiyetinin ilk başkanı oldu.

Washington'da çeşitli düşünce kuruluşlarında görevler yaptıktan sonra 1962-1967 'de Richard Nixon'a danışmanlık yapan Crane, Nixon'ın başkan olmasıyla 1969 yılında Beyaz Saray'da Ulusal Güvenlik Konseyinde çalışmaya başladı. 1974 yılına kadar Nixon'ın danışmanlığını yapan Crane, bazı fikir ayrılıklarının ardından görevinden ayrıldı.

Crane, 1970'li yılların sonunda çeşitli Arap ülkelerini ziyaret etti ve buralarda görevler yaptı, 1980 yılında Müslümanlığı seçerek "Faruk Abdulhak" ismini aldı.

ABD'li ilk Müslüman büyükelçi sıfatıyla 1981'de dönemin başkanı Ronald Reagan tarafından Birleşik Arap Emirliklerine büyükelçi olarak atanan Crane,1980'li ve 90'lı yıllar boyunca ABD'de çok sayıda Müslüman sivil toplum kuruluşunun kurulmasına öncülük etti.

Crane, 2011 yılında Qatar Foundation'a katıldı ve burada çalışmalar yürüttü.

Bu yıllar boyunca 50'ye yakın kitap ve çok sayıda makale kaleme alan Crane, 2020 yılında dünyadaki en etkili Müslüman entelektüeller arasında gösterildi.